Fiesole si candida al ruolo di Capitale italiana della cultura 2028

FIESOLE – Il Comune di Fiesole si candida come Capitale italiana della cultura 2028 con il sostegno della Regione Toscana e la concreta ambizione di poter aggiudicarsi il titolo.

La presentazione della candidatura si è svolta venerdì 28 marzo al Teatro di Fiesole con la sindaca Cristina Scaletti, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il coordinatore scientifico del progetto di candidatura Paolo Verri, uno specialista nella progettazione culturale, già protagonista nell’elezione di Matera come Capitale europea della Cultura nel 2019. Fiesole è riconosciuta unanimemente come luogo di elezione della cultura, grazie al suo inestimabile patrimonio storico e archeologico, alle eccellenze culturali note in tutto il mondo e al paesaggio, in cui l’opera dell’uomo ha saputo inserirsi con rispetto creando un connubio unico con la natura.

“Con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 possiamo valorizzare il patrimonio esistente ma solo nella consapevolezza che deve essere il punto di partenza per aprire una riflessione condivisa su come immaginiamo la cultura nei prossimi 25 anni – ha spiegato la sindaca Cristina Scaletti – Fiesole deve guardare oltre l’orizzonte e diventare un nuovo modello di sviluppo culturale sia a livello nazionale che internazionale”. Questo sarà possibile “attraverso una visione che affonda le radici in una realtà consolidata e viva, e che guarda alla cultura come pratica da vivere e costruire insieme, riconoscendo il ruolo centrale della comunità. La cultura come bene universale e condiviso”. Il sindaco ha aggiunto: “Una grande sfida per un progetto che può nascere solo attraverso un ampio e concreto processo partecipativo. Ed è questo un altro valore aggiunto che vogliamo dare alla nostra candidatura. Il logo, realizzato appositamente, richiama il rapporto tra Fiesole e la Toscana e il legame tra la pietra e il cielo, tipico della nostra città, che idealmente allude al binomio materia/spirito, puntando all’infinito, come processo di costruzione del futuro. Sarà utilizzabile da tutti quelli che vogliono sostenere la candidatura e diventare progressivamente il simbolo di una comunità in cammino. Si può vincere uniti formando una vera squadra, per questo abbiamo bisogno di tutti”, ha concluso Cristina Scaletti.

“Dall’antichità Fiesole ha generato una identità culturale – ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani – che oggi vuole essere quella di tutta la Toscana candidandosi a Capitale italiana della Cultura 2028. Un anno che diventerebbe il prologo del 2029, l’anno degli Etruschi in cui ricordiamo i 2500 anni dal culmine della civiltà Etrusca con une bellissima mostra che si sta preparando a Palazzo Strozzi a Firenze. Ma il 2028 per Fiesole non è solo la civiltà etrusca o romana, la cultura del passato, ma è la cultura del presente – ha sottolineato Giani – e lo dimostra questo bellissimo teatro in cui presentiamo la candidatura, una struttura di grandissimo significato dal punto di vista architettonico e di attrazione culturale. Fiesole è la città che mette insieme l’Arno ma dall’altro un sistema collinare così bello che ha sempre fatto innamorare tutti coloro che da ogni parte del Mondo vedono in assoluto il panorama più bello della piana fiorentina. Con le sue caratteristiche culturali, paesaggistiche e socio economiche, Fiesole è davvero in grado di rappresentare molto della bellezza Toscana“.

Per costruire il progetto di candidatura il Comune ha deciso di proporre un articolato percorso partecipativo chiedendo ad enti, istituzioni, forze economiche e sociali, associazionismo, fondazioni e cittadini un contributo di idee e proposte. Una particolare attenzione verrà rivolta al coinvolgimento dei giovani, per progettare insieme la città che immaginano per il loro futuro.