Figline, la sanità scende in piazza: ad Autumnia debutta la ‘Piazza della Salute’

Medici e operatori incontrano i cittadini alla fiera del Valdarno. Assistenza per fascicolo elettronico, Cuo online e App Toscana Salute

REDAZIONE
Autumnia
Foto di: sito web / autumnia
1 ' di lettura
FIGLINE – La sanità esce dagli ambulatori per incontrare direttamente i cittadini. Succede a Figline Valdarno, in occasione di Autumnia 2025. Dal 7 al 9 novembre, l’Azienda Usl Toscana Centro sarà protagonista della storica manifestazione, tradizionalmente dedicata ad agricoltura e ambiente.

Quest’anno, un focus speciale sarà dedicato al benessere. Piazza Serristori si trasformerà in una vera Piazza della Salute. L’iniziativa vede la collaborazione di attori chiave come ISPRO, Calcit Valdarno Fiorentino e la Società della Salute Fiorentina Sud Est.

L’impegno per la prevenzione sarà concreto. Per tutta la durata della fiera, l’Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica) sarà presente con la propria Unità Mobile. Qui si potranno effettuare screening mammografici gratuiti.

Le visite si terranno venerdì (15-20), sabato (10-20) e domenica (10-19). È necessaria la prenotazione, da effettuare chiamando il numero 055.545454. Presso lo stand sarà anche possibile ritirare la provetta per lo screening del colon retto e ricevere informazioni sulla prevenzione oncologica.

Un aiuto per i servizi digitali

L’Ausl Toscana Centro non porterà solo informazione, ma anche assistenza pratica. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, sarà attivo uno sportello dedicato.

L’obiettivo è aiutare i cittadini a districarsi con i servizi sanitari online. Sarà presente una postazione pc attrezzata per dare supporto su prenotazioni e percorsi digitali. Si potrà ricevere aiuto per attivare o consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse). Gli operatori assisteranno anche nell’uso del Cuop online per prenotare visite ed esami, o nel cambio del medico di famiglia tramite l’app Toscana Salute.

Alla manifestazione parteciperà anche la Società della salute Fiorentina Sud Est. Presenterà i suoi servizi territoriali, come lo sportello Punto Insieme, i centri antiviolenza e i progetti di assistenza domiciliare.

Per l’azienda sanitaria, questa è un’occasione fondamentale. Serve a rafforzare il legame con la comunità. L’impegno, rinnovato grazie alla collaborazione con le associazioni locali, è rendere la salute sempre più accessibile, digitale e vicina alle persone.

© Riproduzione riservata

