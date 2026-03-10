16 C
Firenze
martedì 10 Marzo 2026
Firenze Archeofilm 2026, cinque giorni di cinema e archeologia

Al Cinema 'La Compagnia' cinque giorni di proiezioni e incontri dedicati alla scoperta delle origini delle civiltà attraverso la settima arte

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Archeofilm Firenze
crediti: ufficio stampa
1 ' di lettura

FIRENZE – Firenze Archeofilm 2026 porta nel capoluogo toscano cinque giorni di cinema dedicato alla storia e alle origini delle civiltà. Il festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente si svolge dall’11 al 15 marzo al Cinema ‘La Compagnia’, con proiezioni aperte al pubblico.

La rassegna, giunta all’ottava edizione, è organizzata dalla rivista Archeologia Viva in collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria e Fondazione Sistema Toscana. In programma 80 film provenienti da 19 Paesi, tra documentari, cortometraggi e numerose anteprime.

Le proiezioni saranno a ingresso libero e gratuito, con l’obiettivo di rendere accessibile al pubblico un programma che unisce divulgazione scientifica e linguaggio cinematografico.

Le opere in calendario affrontano temi legati alle grandi civiltà del passato e alle scoperte archeologiche. Alcune produzioni sono dedicate all’Antico Egitto, mentre altre raccontano gli scavi archeologici nel sottosuolo di Roma durante i lavori per la metropolitana.

Ampio spazio è riservato anche alla Toscana, con documentari sugli scavi etruschi nel territorio regionale, tra cui quelli del santuario di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

Accanto alle proiezioni sono previsti incontri con registi, archeologi e studiosi, oltre a momenti di confronto tra cinema e ricerca storica. Il festival coinvolge inoltre il mondo universitario: una giuria composta da 100 studenti dell’Università di Firenze assegnerà il premio per il miglior cortometraggio.

© Riproduzione riservata

