Firenze, la classifica dei nomi più diffusi tra i residenti

FIRENZE – I nomi più diffusi a Firenze restano Andrea per gli uomini e Francesca per le donne. A rivelarlo è il focus demografico del bollettino statistico del Comune di Firenze, basato sui dati aggiornati al 31 dicembre 2025 e pubblicato nel report di febbraio 2026.

Secondo l’analisi statistica dell’amministrazione comunale, Andrea è il nome maschile più diffuso tra i residenti del capoluogo toscano. Complessivamente sono 5118 le persone che portano questo nome in città. Alle sue spalle si collocano Marco con 4686 residenti, Alessandro con 4668, Francesco con 4514 e Lorenzo con 4185. Quest’ultimo è spesso considerato uno dei nomi più legati alla tradizione fiorentina.

Tra le donne il primato spetta invece a Francesca, che conta 3455 residenti. Nella classifica seguono Laura con 3035 presenze e Anna, che si mantiene sotto quota tremila con 2977 residenti. Negli ultimi anni si registra invece un progressivo calo del nome Maria, che fino al 2016 risultava il più diffuso tra le donne residenti a Firenze ma che oggi scende alla quinta posizione con 2611 presenze, superato anche da Giulia, che raggiunge quota 2665.

Il report del Comune di Firenze analizza anche la diffusione dei cognomi tra i residenti. In cima alla classifica si conferma Rossi, seguito da Bianchi, Innocenti, Gori e Conti. Innocenti rappresenta uno dei cognomi storicamente più radicati nella tradizione locale.

Il primo cognome di origine straniera presente nella graduatoria è Hu, che si colloca al sesto posto, mantenendo la stessa posizione registrata anche nei due anni precedenti. Complessivamente, secondo i dati statistici comunali, nella città di Firenze risultano 74682 cognomi diversi, un dato che riflette la crescente varietà demografica della popolazione residente.

Il focus demografico dedica inoltre uno spazio specifico ai nomi scelti per i bambini nati negli ultimi dodici mesi. Limitando l’analisi ai nuovi nati, i nomi più utilizzati risultano Sofia per le bambine e Leonardo per i bambini, entrambi stabilmente ai vertici delle preferenze dei genitori.

Tra i maschi compaiono anche alcune novità nella classifica dei nomi più scelti: Diego, Francesco e Andrea entrano tra i più utilizzati occupando rispettivamente l’ottavo, il nono e il dodicesimo posto. Lorenzo, che per diversi anni aveva mantenuto il primato tra i nomi maschili più scelti, nel 2025 scende invece dalla terza alla settima posizione.

Tra le bambine, dietro a Sofia si colloca Vittoria, mentre Matilde guadagna tre posizioni e sale al terzo posto. Nella graduatoria seguono Aurora, Ginevra ed Emma, nomi che negli ultimi anni continuano a registrare una diffusione significativa.