Firenze, il primo olio della stagione benedetto dai frati agostiniani

FIRENZE – A Firenze, il primo olio nuovo della stagione arriva direttamente ai frati agostiniani della Basilica di Santo Spirito. Cinquanta litri del prezioso “oro verde”, simbolo universale di pace, speranza e unione, saranno consegnati la prossima settimana.

L’iniziativa si è svolta al Mercato Contadino di Porta San Frediano, negli spazi storici dell’ex Cartiera Verdi. Qui residenti e turisti hanno potuto assistere alla spremitura in diretta delle olive, degustare l’olio appena ottenuto e partecipare a numerose attività, tra cui showcooking, degustazioni guidate e laboratori per bambini.

Le olive, di varietà Leccina, provengono dalla Maremma e sono state spremute nel piccolo frantoio allestito all’interno del mercato. L’olio raccolto rappresenta un gesto simbolico e solidale, capace di coniugare tradizione, cultura agricola e attenzione alla comunità.

L’evento è promosso da Coldiretti Toscana, il Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, il Consorzio dell’Olio Extravergine Toscano IGP, Unaprol, il Consorzio Tutela Olio Toscano IGP e l’assessorato all’agroalimentare della Regione Toscana. L’iniziativa celebra la filiera locale e la cultura dell’olio, valorizzando i prodotti tipici della Toscana e il legame tra città, territorio e religione.