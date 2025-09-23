24.2 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Firenze, il primo olio della stagione benedetto dai frati agostiniani

Al Mercato Contadino di Porta San Frediano spremitura in diretta, assaggi e laboratori per grandi e piccoli celebrano la cultura del prodotto toscano

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Dall'agricoltura al vino fino all'industria: preoccupazione unanime per i dazi imposti dagli Usa
(foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A Firenze, il primo olio nuovo della stagione arriva direttamente ai frati agostiniani della Basilica di Santo Spirito. Cinquanta litri del prezioso “oro verde”, simbolo universale di pace, speranza e unione, saranno consegnati la prossima settimana.

L’iniziativa si è svolta al Mercato Contadino di Porta San Frediano, negli spazi storici dell’ex Cartiera Verdi. Qui residenti e turisti hanno potuto assistere alla spremitura in diretta delle olive, degustare l’olio appena ottenuto e partecipare a numerose attività, tra cui showcooking, degustazioni guidate e laboratori per bambini.

Le olive, di varietà Leccina, provengono dalla Maremma e sono state spremute nel piccolo frantoio allestito all’interno del mercato. L’olio raccolto rappresenta un gesto simbolico e solidale, capace di coniugare tradizione, cultura agricola e attenzione alla comunità.

L’evento è promosso da Coldiretti Toscana, il Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, il Consorzio dell’Olio Extravergine Toscano IGP, Unaprol, il Consorzio Tutela Olio Toscano IGP e l’assessorato all’agroalimentare della Regione Toscana. L’iniziativa celebra la filiera locale e la cultura dell’olio, valorizzando i prodotti tipici della Toscana e il legame tra città, territorio e religione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
24.2 ° C
24.5 °
22.6 °
71 %
2.7kmh
100 %
Mar
24 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (10)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati