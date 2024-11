Ghali al Mandela Forum di Firenze: “Stare sul palco è la mia casa preferita”

L’artista, successo al Festival di Sanremo 2024, nonché ospite gran protagonista del primo live di X Factor 2024, in tour aperto al Forum di Assago a Milano lunedì 28 ottobre.

Ghali sul suo profilo Fb dopo il debutto: “Milano come faccio a spiegarti come mi sento.

È tutto così incredibile. Stare sul palco è la mia casa preferita e ogni volta è come se fosse la prima. Devo un attimo riprendermi perché sono ancora lì con la testa.

Grazie a tutte le persone che sono venute a dare vita a questo spettacolo, al mio team e a tutti i colleghi venuti a trovarmi, senza di voi non ci sarebbe nulla di tutto questo. Il tour continua e ci vediamo a Firenze, Roma, Bologna, Napoli per poi chiudere di nuovo a Milano il 15 novembre, vi voglio bene”

‘Ghali – Live 2024’ prodotto da Vivo Concerti, è una traversata in 30 brani nella storia musicale e personale di Ghali.

E in questa direzione è stato concepito lo show: Una macchina produttiva azionata dallo stesso Ghali e guidata dal direttore creativo Simone Ferrari per Balich Wonder Studio, fra i protagonisti mondiali del live entertainment.

Racconta Simone Ferrari: “Con Ghali abbiamo voluto creare uno show dalla vocazione e dal respiro internazionale, portando anche molto al limite il concetto di spettacolo all’interno di un palasport. Uno show fortemente iconico, materico, fatto di scenografia reale, che conduca il più possibile gli spettatori all’interno di un viaggio nella musica di Ghali e che ne racconti la storia e il suo percorso fino ad oggi, con la sua legacy culturale e umana”.

Clemente Zard (Co-owner/Managing director di Vivo Concerti): “Per me è un onore lavorare per e con un artista come Ghali, soprattutto in un anno molto importante per lui come questo e il fatto che abbia riposto la sua fiducia per il suo ritorno nei palasport in noi è motivo per me di grande orgoglio e responsabilità”.

La chiusura del live è affidata al suo ultimo singolo ‘Niente panico” (pubblicato l’11 ottobre per Warner Music Italy)

Per decodificare le diverse parti dello show, in soccorso allo spettatore arriva sul palco a più riprese l’extraterrestre Rich Ciolino, conquistando la scena con i suoi modi fanciulleschi e buffi fino a raggiungere Ghali sulla sanremese ‘Casa mia”.

Ghali è affiancato on stage da Silvia Ottanà al basso, Aldo Betto alla chitarra, Leonardo Di Angilla alle percussioni, Gianluca Massetti alle tastiere e Mylious Johnson alla batteria, con la direzione musicale di Christian Rigano.