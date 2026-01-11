Ha innovato il linguaggio del teatro: Firenze e Scandicci piangono l’attore e regista Giancarlo Cauteruccio

FIRENZE – Si è spento oggi (11 gennaio) nella sua terra d’origine, la Calabria, Giancarlo Cauteruccio, una delle figure più poliedriche e radicali del panorama artistico italiano contemporaneo. Nato nel 1946 a Marano Marchesato, Cauteruccio scelse Firenze come sua patria d’elezione a soli diciannove anni, trasformando il capoluogo toscano nel laboratorio permanente di una sperimentazione che non ha mai smesso di dialogare con il futuro.

Regista, scenografo e attore, la sua cifra stilistica è stata forgiata da solidi studi di architettura che lo hanno portato, sin dagli anni Settanta, a concepire lo spazio scenico come un organismo vivente e tecnologico. Già nel 1977, con la fondazione de Il Marchingegno, le sue performance avevano iniziato a contaminare i luoghi della memoria e della modernità, dal Forte Belvedere di Firenze al Palazzo delle Esposizioni di Roma, passando per i castelli di Prato e Napoli.

È però con la nascita dei Krypton nel 1982 che Cauteruccio ha definitivamente riscritto le regole del “teatro d’arte”. Attraverso oltre cinquanta regie, ha esplorato il confine sottile tra corpo e luce, tra voce e pixel, diventando un pioniere nell’integrazione di arti visive e nuove tecnologie. Memorabile resta la sua collaborazione agli esordi con i Litfiba nella storica cantina di via dei Bardi, un sodalizio che contribuì a plasmare l’estetica visionaria e d’avanguardia della Firenze degli anni Ottanta.

Dal 1992, la sua missione culturale si era radicata al Teatro Studio di Scandicci. Sotto la sua direzione, questo spazio è diventato un crocevia internazionale per la formazione e la ricerca pura.

“Con la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio se ne va un pezzo della storia della Toscana. Con lui, calabrese di nascita, ma toscano di adozione, perdiamo un protagonista della sperimentazione teatrale e dell’attività culturale della nostra regione. Penso a ciò che ha fatto a Firenze, utilizzando come palcoscenici veri luoghi iconici, da Forte Belvedere e Palazzo Pitti, ma anche emergenze artistiche di altre città toscane”. Inizia così il ricordo del governatore Eugenio Giani.

“Mi piace ricordare – prosegue il presidente Giani – la sua inestinguibile ed inesauribile vocazione a creare e a sperimentare, così come il suo impegno nel Teatro Studio di Scandicci, che ha considerato come un vero e proprio figlio. Cauteruccio ha contribuito alla crescita culturale del teatro sia toscano che nazionale con le sue idee innovative e con le sue altrettanto innovative direzioni artistiche. E’ una perdita grave per il nostro patrimonio artistico e culturale”. Il presidente ha poi espresso i sentimenti del suo più profondo cordoglio alla famiglia dell’artista.

“Con profondo cordoglio ho appreso della scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più innovativi della scena teatrale italiana. Lo ricordiamo oggi come figura di riferimento della seconda avanguardia teatrale italiana: Cauteruccio ha saputo rinnovare profondamente i linguaggi della scena, unendo teatro, arti visive, musica e tecnologia. Agli esordi della sua carriera ha lavorato con i Litfiba nella famosa cantina in via dei Bardi, contribuendo alla nascita di quell’immaginario sperimentale che ha segnato una stagione culturale fondamentale a Firenze e in Italia. Fondatore della compagnia Krypton, una delle realtà più influenti del teatro di ricerca, dal 1992 è stato direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci, che ha guidato come luogo di sperimentazione, formazione e apertura internazionale. Voglio ricordare anche la sua attività didattica in Italia e negli Stati Uniti. Alla famiglia e a tutta la comunità artistica va il nostro più sentito cordoglio. Con Giancarlo Cauteruccio il teatro perde una voce libera e visionaria, il cui lascito continuerà a ispirare le nuove generazioni”. Cosi l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti.

“Con Giancarlo Cauteruccio se ne va una figura di grande rilievo per la Toscana e per il mondo della cultura”. Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, appresa la notizia della scomparsa del regista, autore, scenografo e attore tra i più originali e visionari della scena teatrale italiana contemporanea, fondatore della compagnia Krypton, che si è spento oggi nella sua Calabria. “Con la sua arte – prosegue Saccardi – Cauteruccio ha segnato una stagione importante di rinnovamento del teatro contemporaneo, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale del nostro territorio e alla diffusione di nuovi linguaggi espressivi. Il suo impegno artistico e formativo, insieme alla sua passione, hanno lasciato un segno profondo nelle comunità e nelle generazioni che ha incontrato lungo il suo percorso”.

“Alla famiglia, ai collaboratori e a quanti ne hanno condiviso il cammino umano e professionale – conclude la presidente – esprimo il cordoglio e la vicinanza del consiglio regionale della Toscana”.

Cordoglio è stato espresso da Claudia Sereni, sindaca di Scandicci, città sede del Teatro studio e dall’assessora toscana alla cultura Cristina Manetti che afferma: “Cauteruccio ha saputo rinnovare profondamente i linguaggi della scena, unendo teatro, arti visive, musica e tecnologia. Agli esordi della sua carriera ha lavorato con i Litfiba nella famosa cantina in via

dei Bardi, contribuendo alla nascita di quell’immaginario sperimentale che ha segnato

una stagione culturale fondamentale a Firenze e in Italia. Fondatore della compagnia Krypton, una delle realtà più influenti del teatro di ricerca, dal 1992 è stato direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci, che ha guidato come luogo di sperimentazione, formazione e apertura internazionale”.