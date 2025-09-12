I concerti del Viper trovano ospitalità alla Casa del Popolo di Grassina

Getting your Trinity Audio player ready...

BAGNO A RIPOLI – La musica del Viper Theatre riparte da Bagno a Ripoli. Dopo l’incendio che ha devastato la storica sede del club in via Pistoiese a Firenze, la stagione dei concerti che sembrava irrimediabilmente compromessa si svolgerà alla Casa del popolo di Grassina.

Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra tra i gestori del Viper, il Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Firenze e il circolo Arci.

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti si dice orgoglioso che il Viper possa rinascere a Grassina e spiega che fin da subito, dopo l’incendio, l’amministrazione ha cominciato a ragionare su come poter supportare questa realtà importante per la cultura e l’aggregazione, un vero e proprio tempio della musica, punto di riferimento per intere generazioni. La Casa del popolo di via Bikila a Grassina, per la sua conformazione e la sua storia, è sembrata il luogo più adatto per ospitare le attività del Viper. Per il sindaco il risultato ottenuto, frutto della sinergia tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Firenze, Viper e Arci, è motivo di doppia soddisfazione. Il Viper non perderà la stagione continuando a suonare per tanti giovani appassionati e allo stesso tempo saranno salvaguardate le maestranze che lavorano alla realizzazione degli spettacoli.

Per agevolare l’accesso del pubblico ai concerti, il Comune di Bagno a Ripoli si sta attivando per potenziare il servizio di trasporto pubblico verso Grassina e ritorno in occasione degli eventi.

L’assessora alle politiche giovanili del Comune di Firenze Letizia Perini ha sottolineato: “Oggi è una giornata importante: a poche settimane dell’incendio il Viper trova una sede temporanea che consentirà di proseguire la stagione e salvaguardare i posti di lavoro. Questo non significherà rallentare l’intervento al centro di via Pistoiese, un luogo fondamentale che deve tornare a vivere e ospitare eventi. Ci adopereremo affinchè i lavori siano terminati prima possibile”. L’assessora ha ricordato come “fin da subito l’amministrazione ha lavorato per trovare una soluzione per garantire continuità a un punto di riferimento significativo per lo spettacolo, che in questi anni ha arricchito il patrimonio culturale di Firenze e non solo. È un orgoglio essere riusciti a raggiungere questo risultato, che era un obiettivo importante dell’amministrazione comunale ma assolutamente non scontato da realizzare. Da qui un ringraziamento a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno collaborato e lavorato fattivamente per arrivare alla giornata di oggi”.

“Ripartiamo dalla Casa del Popolo di Grassina – spiega Marco Caciagli, direttore del Viper Theatre – con l’obiettivo di salvare la stagione, ormai imminente. L’incendio che ha distrutto il Viper Theatre è una ferita profonda per noi e per la città, ma la risposta delle Istituzioni, delle associazioni e della nostra rete è stata ancora più forte. Ringraziamo la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessora alle politiche sociali e govanili Letizia Perini, che hanno da subito dimostrato un tangibile supporto, il presidente del Circolo Arci di Grassina Vanni Materassi, che ci ha accolto con entusiasmo e disponibilità, e il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, che da subito ha sostenuto con grande determinazione questo progetto”.

“Non è semplice riorganizzare una stagione intera in così poco tempo, tra logistica, costi imprevisti e un grande dispendio di energie fisiche. Grazie quindi anche agli artisti e alle agenzie che hanno scelto e sceglieranno di restare al nostro fianco. Il nostro obiettivo – prosegue Caciagli – è ricreare a Grassina quello spirito che ha reso il Viper un punto di riferimento per la musica dal vivo oltre che uno spazio dinamico della cultura fiorentina con centinaia di laboratori, corsi e incontri. E confidiamo nel pubblico, che ci è stato vicino in questi giorni con affetto, messaggi e sostegno concreto. Adesso continuiamo a far vivere insieme lo spirito del Viper, in una casa diversa!”.

“Per la Casa del Popolo è una grande opportunità ospitare il Viper – afferma il presidente della Cdp di Grassina, Vanni Materassi -. Un’occasione per attivare cultura, per creare nuove sinergie. Allo stesso tempo continueremo a fornire spazio e voce al tessuto sociale di Grassina, conciliando le due proposte”.

La Casa del popolo di Grassina, fondata nel 1893, ha un’importante tradizione di musica dal vivo. Nella sua sala concerti negli anni si sono esibite band di rilevanza nazionale e internazionale come i Kraftwerk, Pretty Things e gli Sugarcubes, oltre all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.