I Guns N’ Roses per la data del 12 giugno di Firenze Rocks

FIRENZE – I Guns N’ Roses per l’edizione 2025 di Firenze Rocks.

Il grande gruppo della musica rock mondiale si esibirà il 12 giugno sul palco della Visarno Arena per la loro unica tappa italiana del tour dal titolo Guns N’ Roses: Because what you want & what you get are two completely different things. Nella stessa giornata i Rival Sons saliranno sul palco prima dei Guns N’ Roses.

La band ritorna in Italia dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma l’8 luglio 2023 e l’incredibile performance a Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono come headliner della seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di It’s So Easy, subito virale sui social media in tutto il mondo. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 9 di giovedì 12 dicembre per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrandosi gratuitamente su www.livenation.it) e sull’app Firenze Rocks (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play). La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta dalle 9 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it.

Il tiur che prenderà il via il 23 maggio, prevede 24 date e vedrà le leggende di Los Angeles esibirsi per la prima volta in Arabia Saudita, Georgia, Lituania e Lussemburgo. Le date vedranno inoltre la potente rock band tornare sui palchi di Bulgaria, Serbia, Turchia, Portogallo, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Regno Unito, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, Ungheria e Austria.

La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà inoltre i Rival Sons, la band californiana nominata ai Grammy che hanno rinvigorito il rock ‘n’ roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Non seguono schemi predefiniti, ma avanzano con una visione unica e sorprendente, spingendo continuamente i limiti del genere.

Firenze Rocks è il festival prodotto da Live Nation Italia

in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.