La Federazione spettacolo dal vivo sarà ancora guidata dal fiorentino Marco Parri

Firenze
sabato 22 Novembre 2025
È direttore generale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana: "Sfide comlesse ma straordinarie opportunità"

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura
FIRENZE – Federvivo rinnova la sua fiducia a Marco Parri per acclamazione

.

L’assemblea dei soci della Federazione dello spettacolo dal vivo – organismo aderente all’Agis – riunita oggi (21 novembre) a Roma, ha infatti confermato Parri alla guida della federazione, scegliendolo per un nuovo mandato.

Alla vicepresidenza sono stati eletti Valentina Marini e Francesco Maria Perrotta. Completano l’ufficio di presidenza Luca Marengo e Ruggero Sintoni.

Ringrazio i soci per aver rinnovato la loro fiducia. Questo nuovo mandato è uno stimolo a continuare il lavoro avviato: Federvivo deve restare una casa comune, un luogo di confronto e progettualità condivisa nell’ambito di Agis”, ha dichiarato Marco Parri a margine dell’assemblea.

“Lo spettacolo dal vivo sta affrontando sfide complesse – ha proseguito – ma ci sono anche straordinarie opportunità da cogliere sulle quali Federvivo è al lavoro per offrire certezze alle imprese e ai lavoratori dello spettacolo. Continueremo a lavorare perché la Federazione sia un interlocutore forte, capace di ascoltare, proporre e rappresentare le istanze di tutti”.

Dirigente culturale fiorentino, Marco Parri è direttore generale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana. Laureato in scienze politiche all’università di Urbino, ha ricoperto negli anni numerosi ruoli di responsabilità in ambito musicale e teatrale, collaborando con festival, enti culturali e organismi nazionali.

È stato eletto per la prima volta presidente di Federvivo nel 2022 e oggi ne assume un nuovo mandato, confermato dai soci all’unanimità.

