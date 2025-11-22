La Federazione spettacolo dal vivo sarà ancora guidata dal fiorentino Marco Parri

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Federvivo rinnova la sua fiducia a Marco Parri per acclamazione

L’assemblea dei soci della Federazione dello spettacolo dal vivo – organismo aderente all’Agis – riunita oggi (21 novembre) a Roma, ha infatti confermato Parri alla guida della federazione, scegliendolo per un nuovo mandato.

Alla vicepresidenza sono stati eletti Valentina Marini e Francesco Maria Perrotta. Completano l’ufficio di presidenza Luca Marengo e Ruggero Sintoni.

“Ringrazio i soci per aver rinnovato la loro fiducia. Questo nuovo mandato è uno stimolo a continuare il lavoro avviato: Federvivo deve restare una casa comune, un luogo di confronto e progettualità condivisa nell’ambito di Agis”, ha dichiarato Marco Parri a margine dell’assemblea.

“Lo spettacolo dal vivo sta affrontando sfide complesse – ha proseguito – ma ci sono anche straordinarie opportunità da cogliere sulle quali Federvivo è al lavoro per offrire certezze alle imprese e ai lavoratori dello spettacolo. Continueremo a lavorare perché la Federazione sia un interlocutore forte, capace di ascoltare, proporre e rappresentare le istanze di tutti”.

Dirigente culturale fiorentino, Marco Parri è direttore generale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana. Laureato in scienze politiche all’università di Urbino, ha ricoperto negli anni numerosi ruoli di responsabilità in ambito musicale e teatrale, collaborando con festival, enti culturali e organismi nazionali.

È stato eletto per la prima volta presidente di Federvivo nel 2022 e oggi ne assume un nuovo mandato, confermato dai soci all’unanimità.