“La pizza è un linguaggio”: Manuel Maiorano dai tetti di Firenze a Identità Golose

FIRENZE – Dai tetti di Firenze ai principali palcoscenici della gastronomia italiana. Continua il momento positivo di Manuel Maiorano, tra i nomi più riconosciuti della pizza contemporanea italiana, protagonista nelle ultime settimane di un percorso che parte dal cuore del capoluogo toscano e arriva fino ai più importanti eventi nazionali del settore.

Tra i progetti più recenti c’è Butterfly Contemporary Pizza, il nuovo format nato sulla terrazza panoramica dell’Hotel Tornabuoni di Firenze, pensato per un pubblico internazionale e costruito attorno a una visione che unisce ricerca tecnica, ingredienti stagionali e contaminazioni gourmet.

Una proposta che porta la pizza contemporanea oltre il semplice concetto di ristorazione, trasformandola in una vera esperienza gastronomica con vista sui tetti del centro storico fiorentino.

Fondatore di La Fenice Pizzeria Contemporanea e Crunch Pizza di Strada, Maiorano sarà protagonista anche di alcuni importanti appuntamenti dedicati al settore, tra Napoli e Milano.

Tra questi spicca il debutto a Identità Golose Milano, il congresso internazionale dedicato all’alta cucina e alla ristorazione d’autore, dove il 9 giugno parteciperà a una live cooking dedicata al tema “Identità Future – La libertà di pensare”.

«Oggi la pizza è un linguaggio gastronomico capace di dialogare con culture, tecniche e ingredienti differenti, senza perdere la propria identità», ha spiegato Maiorano.

Un percorso che conferma come Firenze sia sempre più uno spazio di sperimentazione e innovazione gastronomica, capace di diventare punto di incontro tra creatività, ricerca e nuove tendenze della cucina contemporanea.