Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
Maltempo su Firenze, annullata la calata della Befana in piazza della Repubblica

La decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica. Caramelle e dolcetti alle case di accoglienza

REDAZIONE
Maltempo su Firenze, annullata la calata della Befana in piazza della Repubblica (foto ufficio stampa Confcommercio)
FIRENZE – Le condizioni meteo sfavorevoli in corso oggi (6 gennaio) hanno convinto gli organizzatori, in testa Comune e Confcommercio insieme a EdiliziAcrobatica, ad annullare la calata della Befana dall’Arcone di piazza della Repubblica in assenza degli standard minimi di sicurezza. Caramelle e dolcetti offerti da Conad e Pasticceria Sieni saranno donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori.

La decisione è stata presa congiuntamente dal Comune di Firenze, da Confcommercio e da EdiliziAcrobatica, alla luce del peggioramento delle condizioni atmosferiche già dalle prime ore della giornata e dell’impossibilità di garantire gli standard minimi di sicurezza necessari per lo svolgimento dell’evento.

Annullato dunque, seppur a malincuore, uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania fiorentina, che ogni anno richiama numerose famiglie e bambini in centro città.

Resta però confermato il valore solidale dell’iniziativa: caramelle e dolcetti offerti da Conad e dalla pasticceria Sieni, già pronti per essere distribuiti in piazza, saranno donati a istituti che si occupano di assistenza e accoglienza dei minori.

In via precauzionale non si terrà neanche la Befana dei vigili del fuoco alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. 

