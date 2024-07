Nei quartieri di Firenze torna anche quest’estate il ‘Cinema Tascabile’

Getting your Trinity Audio player ready...

Un cinema all’aperto piccolo piccolo ma dal grande fascino. È l’iniziativa nei quartieri di Firenze intitolata Cinema Tascabile. L’intramontabile Volkswagen Bulli, originale anni Settanta

, nell’ambito dell’Estate Fiorentina, ospita lo schermo per animare l’estate delle periferie: nel Quartiere 2 al giardino di Villa Arrivabene, nel Quartiere 3 a Sorgane, nel parco di via Tagliamento, nel Quartiere 4 a Ugnano in piazza della Crezia, nel Quartiere 5 a Brozzi in piazza Primo Maggio.

Ogni settimana un film in ognuno dei quattro quartieri per quattro settimane di cinema in luglio e agosto: fil rouge di questa edizione il tema del confronto generazionale in film come Mamma o papa? di Riccardo Milani (16 luglio Q5), Genitori vs influencer di Michela Andreozzi (30 luglio Q5), Il Premio di Alessandro Gassmann, sul rapporto con un padre ingombrante (31 luglio Q4), Sconnessi di Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio dove si racconta lo scompiglio che l’interruzione della connessione Internet genera nei convenuti a una riunione di famiglia (23 luglio Q5), Dieci giorni senza mamma con Fabio De Luigi, una divertente commedia per tutta la famiglia (6 agosto Q5).

Tra i titoli stranieri: La donna elettrica di Benedikt Erlingsson, una commedia travolgente prodotta tra Francia, Islanda e Ucraina (1 agoato, Q2), Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki favola antica e moderna al tempo stesso (15 luglio Q3), Sì chef! La brigade di Louis-Julien Petit dove la cucina risolleva gli animi e accende una speranza sul futuro (29 luglio Q3), Almanya, la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli, una famiglia turca che ha vissuto in Germania per tre generazioni parte per un turbolento viaggio verso la loro terra natale (22 luglio, Q3)

Tra i documentari: Antropocene sull’urgenza della conservazione del nostro habitat (18 luglio Q2), La fattoria dei nostri sogni di John Chester il racconto di otto anni di vita nella natura in lotta per la sopravvivenza (25 luglio Q2), A bug’s life Megaminimondo di John Lasseter, Andrew Stanton, la vita di un formicaio a Central Park in una storia animata (8 luglio Q2)

Ingresso libero, proiezioni alle ore 21.30, il programma completo su www.spazioalfieri.it

Cinema Tascabile è un progetto di Teatro Puccini di Firenze in collaborazione con associazione Quelli dell’Alfieri per Estate Fiorentina 2024.