Oltre 100 artisti a Certaldo per Mercantia 2024

CERTALDO – Quaranta compagnie teatrali e oltre 100 artisti pronti a da vita a spettacoli di danza, musica, strutture aeree, circensi, installazioni, artigianato e trasformare Certaldo un grande ed unico palcoscenico aperto animando strade, vicoli, piazze, antichi palazzi, dimore storiche e spazi vissuti durante il resto dell’anno nella loro dimensione quotidiana, dai locali del Palazzo Pretorio ai sotterranei del museo di arte sacra.

Così si presenta la 36esima edizione di Mercantia, il festival del teatro di strada che si terrà da oggi (17 luglio) a domenica (21 luglio) realizzato in collaborazione con il Ministero della cultura, la Regione Toscana e la Città metropolitana di Firenze, che nel suo lungo percorso è riuscito ad affermarsi diventando uno dei maggiori punti di riferimento nel panorama del teatro di strada internazionale.

“Mercantia – sottolinea il presidente della Regione Giani – si conferma come progetto di valore assoluto nella sua capacità di ambientare in un borgo di importanza storica che sa esprimere il meglio della toscanità tradizionale tutta la creatività delle nuove forme culturali contemporanee, dove la sperimentazione, la novità, la musica ed i linguaggi molteplici della poesia e del teatro trovano spazio in luoghi dal passato nobile e antico, riuscendo a reinventarli e renderli scenografie che vanno oltre il tempo ed anche oltre le convenzioni del semplice spettacolo”.

Mercantia è stata antesignana di una serie di altre manifestazioni toscane che ne hanno ripreso lo spirito e l’entusiasmo e la prima a guadagnarsi un profilo ed una rilevanza a livello internazionale per il livello della sua proposta culturale. Un festival, nell’inventiva della suo concetto ispiratore, che riesce ad andare oltre i giorni che animano il festival, qualificandosi come elemento distintivo del modo toscano di fare e offrire cultura”.

“Trentasei anni fa – aggiunge il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli – il festival nacque per promuovere e far conoscere le eccellenze culturali e paesaggistiche di Certaldo. Oggi Mercantia è essa stessa parte integrante di Certaldo e della comunità dei suoi cittadini che si riconoscono nella rassegna e la vivono come propria”.

Il tema del Trionfo del sole ispira l’edizione 2024 del festival, presentato nella sede della regione Toscana a Palazzo Strozzi Sacrati, con un programma che da anni rinnova ed arricchisce l’idea del quarto teatro usando ogni genere di linguaggio creativo e genere performativo, dal nuovo circo al teatro di figura, in una serie di spettacoli che vanno oltre il palcoscenico e rendono partecipi anche gli elementi naturali e i paesaggi cittadini per coinvolgere il pubblico e lasciando alla sensibilità di chi guarda la scelta di trovare la propria chiave di lettura di ogni evento.

“Mercantia – nelle parole dell’assessora alla cultura del Comune Clara Conforti – vuole continuare ad essere un regalo particolare dedicato da Certaldo a tutti coloro che vengono e partecipano al festival in un’atmosfera che unisce magia e festa ed è il risultato del lavoro di chi da anni impegna la sua creatività per inventare situazioni e spettacoli che riescono sempre a sorprendere con un contributo di compagnie al femminile sempre più numeroso e qualificato”.

L’edizione 2024 propone un ventaglio di proposte artistiche dove trovano spazio anche i temi della multimedialità proposti dalla compagnia ucraina Dekru con il suo Virtual Reality che esplora il rapporto tra corporeo e digitale e il ruolo che i moderni media hanno sulle nostre vite, e si accompagnano idealmente agli esperimenti di visioni 3d di Reschini Eventi.

I francesi Elisa Alcalde intervengono con il loro spettacolo poetico di circo moderno e innovativo, in cui si fondono l’acrobatica aerea e l’arte plastica, fino alla prima nazionale della nuova proposta teatrale di Katia Beni e Benedetta Giuntini, con gli spettatori coinvolti sul palco per dar vita a una storia ripetuta in tre registri e stili diversi: cinema muto, horror e sexy.

Di rilievo anche la parte dedicata alla musica dove trovano spazio generi tradizionali rivisitati e proposti con un taglio innovativo: fra i molti appuntamenti trovano spazio gli Arcambold, che festeggiano i loro primi 15 anni di attività artistica con una performance che spazia dalle radici del blues ai canti dell’aia Toscana, accanto alla poesia sonora dell’arpa celtica di Fata Foglia in un viaggio fantastico che unisce musica e terapia.

“Alla prima edizione di Mercantia parteciparono 10 compagnie – ricorda il direttore artistico del festival Alessandro Gigli – che alla decima erano diventate 276 provenienti da tutta Italia. Da quel momento abbiamo deciso di puntare sulla qualità più che sul numero delle proposte artistiche. Il trionfo del sole è un’idea ispiratrice che non serve solo a dare un’impronta distintiva all’edizione 2024 del festival, ma vuol essere un messaggio di speranza e ottimismo che accompagna tempi e giorni difficili”.

