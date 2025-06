Trionfa la pappa al pomodoro della Trattoria da Burde nel programma di Bastianich

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La ricerca del “piatto giustissimo” di Joe Bastianich ha fatto tappa a Firenze, e il verdetto è chiaro: la migliore pappa al pomodoro della città si mangia alla storica trattoria Da Burde in via Pistoiese.

Il celebre volto televisivo, affiancato dall’attore e comico Fabrizio Biggio, ha guidato una delle ultime puntate di Foodish, il suo programma in onda su Tv8 dedicato alle ricette più autentiche della tradizione italiana.

Bastianich, che definisce foodish il piatto capace di farti dimenticare tutto il resto, ha esplorato quattro realtà culinarie fiorentine in compagnia di Biggio e del fido autista Vittorio. Le tappe del tour del gusto sono state l’Alimentari del Chianti in piazza Pitti, La Boheme pizza&cucina in via Guelfa, Benedicta in via Benedetta e, naturalmente, la trattoria Da Burde.

La sfida della tradizione e le sue interpretazioni

Quattro ristoratori in gara hanno proposto le loro versioni della pappa al pomodoro, mettendo in luce sia il rispetto per la tradizione che spunti innovativi:

Gea dell’Alimentari del Chianti ha presentato una pappa semplice e fedele alla ricetta della nonna.

ha presentato una pappa semplice e fedele alla ricetta della nonna. Cataldo della Boheme ha osato con una variante arricchita dalla ‘nduja.

ha osato con una variante arricchita dalla ‘nduja. Francesco del ristorante Benedicta ha stupito con una pappa al pomodoro “nel raviolo”.

ha stupito con una pappa al pomodoro “nel raviolo”. Paolo Gori della trattoria Da Burde ha puntato tutto sulla tradizionale ricetta della nonna, la cui semplicità si è rivelata vincente.

La vittoria di Da Burde

Dopo una competizione intensa e degustazioni attente, Joe Bastianich e Fabrizio Biggio hanno premiato Da Burde come la migliore pappa al pomodoro di Firenze. Paolo Gori, chef della storica trattoria, ha accolto con grande entusiasmo il punteggio massimo (10) assegnato da Biggio. Con un totale di 19 punti, Da Burde ha superato in finale l’Alimentari del Chianti.

Si è così confermato ancora una volta una vera e propria istituzione gastronomica fiorentina.