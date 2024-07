Premio miglior tesi di laurea David Sassoli: c’è la terza edizione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della commissione politiche europee Francesco Gazzetti, insieme ai membri della commissione, il vicepresidente Giovanni Galli, la vicepresidente segretaria Anna Paris e i consiglieri regionali Valentina Mercanti, Fausto Merlotti e Andrea Vannucci hanno accolto a Palazzo del Pegaso i vincitori delle passate edizioni del Premio miglior tesi di laurea David Sassoli per un appuntamento speciale la consegna delle pubblicazioni degli elaborati vincitori. Con loro il professor Luca Paladini protagonista come membro della commissione e docente all’università per stranieri di Siena.

Nell’occasione i presidenti Mazzeo e Gazzetti hanno presentato l’edizione 2024 del Premio miglior tesi di laurea David Sassoli che destina 20mila euro in 5 premi alle miglior testi magistrali a tema L’Europa, le Regioni, i cittadini realizzate da studentesse e studenti degli atenei toscani. Il bando scade il 16 settembre.

“Era un impegno che ci eravamo presi – ha raccontato il presidente Mazzeo – fare memoria, lasciare traccia delle migliori tesi che abbiamo premiato nel ricordo di un grande uomo delle istituzioni, di un grande europeista come David Sassoli. Quanto bisogno ci sarebbe oggi in questa Europa di un uomo come lui. Queste ragazze e questi ragazzi con le loro tesi affrontano questioni fondamentali, di come l’Europa dovrebbe cambiare per diventare più forte, più vicina ai cittadini. Per questo abbiamo preso l’impegno di finanziare la nuova edizione del Premio miglior tesi di laurea David Sassoli perché ogni lavoro è un modo per cercare di dare il nostro contributo a costruire un’Europa più forte e più vicina ai cittadini”.

Di impegno mantenuto ha parlato anche il presidente Gazzetti, ringraziando il lavoro della commissione Europa e il grande impegno del consigliere Massimiliano Pescini scomparso da poche settimane. “La volontà di rifinanziare questa iniziativa – ha concluso – è stata unanime”.

Le tesi da oggi sono libri realizzati dal consiglio regionale e messi a disposizione della collettività per promuovere i valori di unità e solidarietà dell’Europa e la ricerca per il progresso comune nella memoria di David Sassoli. Insieme ad Alice Campolmi, vincitrice del primo premio dell’edizione 2022 erano presenti Jacopo Battisti, vincitore del primo premio edizione 2023 e Francesco Genoni vincitore del secondo premio ex-aequo edizione 2023.

Qui tutte le informazioni per partecipare al nuovo bando.