Presentata la 33esima Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze

FIRENZE – Un totale di 80 gallerie con 14 nuove prestigiose partecipazioni internazionali: Palazzo Corsini si prepara ad accogliere la 33esima edizione della Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze in programma dal 28 settembre al 6 ottobre.

780 saranno gli ospiti che giungeranno da tutto il mondo per l’esclusiva cena di gala – già sold-out – del 26 settembre a Palazzo Corsini, altrettanto esclusiva sarà la cena in programma il 27 settembre che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per l’evento charity a favore della Fondazione Andrea Bocelli. Una serata unica per quanti vorranno assistere alla performance canora del maestro Bocelli e partecipare all’asta di beneficienza a sostegno dei progetti nazionali e internazionali della Fondazione stessa. Accanto a Biaf per l’edizione 2024, come main sponsor, c’è Gucci.

“La 33esima edizione della Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze – ha detto la sindaca Sara Funaro – ci offre ancora una volta l’opportunità di immergerci nella bellezza e nella ricchezza dell’arte, grazie alla presenza di 80 gallerie provenienti da tutto il mondo. Un appuntamento che rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale per il collezionismo internazionale e un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati d’arte di ammirare da vicino opere rare e preziose. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori, alle gallerie partecipanti e a tutti coloro che contribuiscono a rendere la Biennale un evento di successo e in costante crescita”.

“Questa 33esima edizione è la testimonianza del grande lavoro svolto negli ultimi anni da Fabrizio Moretti – ha detto il presidente Eugenio Giani – che oggi offre a Firenze, alla Toscana e al mondo una Biennale internazionale dell’antiquariato di altissima qualità grazie alla presenza di antiquari di notevole livello e a pezzi unici ed eccezionali, degni di stare in un museo. Siamo pertanto felici di presentare un evento tanto prestigioso, che con la sua presenza e le sue opere contribuisce ad arricchire la città e la regione di una vetrina tanto importante e autorevole per la nostra arte”.

“Questa edizione si preannuncia come una delle più belle sotto la mia gestione – dichiara Fabrizio Moretti, segretario generale Biaf – Abbiamo i migliori mercanti del mondo che verranno ad esporre i loro capolavori a Palazzo Corsini. Come sempre, la biennale diventerà un museo in vendita. Ringrazio i membri del comitato, e la segreteria per aver reso questo evento possibile, che rimane una delle fiere mercato più importanti al mondo”.

Su tutte le gallerie d’arte, sia che trattino l’antico che il contemporaneo, vigilerà il comitato di Vetting composto da 55 esperti dei vari settori (dipinti, sculture, ceramiche, arredi, disegni, argenti). Un pool di studiosi chiamato a verificare ogni singolo oggetto prima che le porte di Palazzo Corsini aprano ufficialmente. La Biaf sarà la “più importante mostra dell’arte Italiana al mondo”, afferma Fabrizio Moretti, segretario generale della manifestazione.

La Biennale internazionale dell’antiquariato di Firenze è uno dei più importanti eventi dedicati all’arte italiana del panorama internazionale, con oltre 25mila visitatori per l’edizione del 2022 e un ricco programma culturale e di premi coinvolge l’intera città, alimenta un ingente indotto di cui beneficiano numerose realtà del territorio.

Con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze

Realizzato con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio Firenze e Camera di Commercio di Firenze

La manifestazione in programma dal 28 settembre al 6 ottobre sarà aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 20. Il costo dei biglietti è 15 euro intero, 10 euro ridotto. I biglietti si possono acquistare online su Ticketone. Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al numero 055.282635 oppure scrivendo a info@biennaleantiquariato.it.

Maggiori info qui.