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Prevenzione tumori femminili a Fucecchio, specialisti e screening il 28 e 29 maggio

Convegni, punti informativi e percorsi dedicati alla diagnosi precoce coinvolgeranno cittadini e operatori sanitari

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Screening oncologico
Creditit: Immagine di pressfoto su Magnific
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FUCECCHIO (FI) – Prevenzione tumori femminili a Fucecchio sarà il tema centrale di due giornate dedicate alla salute e alla diagnosi precoce in programma il 28 e 29 maggio. L’iniziativa, intitolata ‘CASA – La prevenzione parte da qui’, coinvolgerà cittadini, personale sanitario, volontari e specialisti con incontri pubblici, momenti informativi e attività rivolte al territorio.

L’obiettivo dell’evento è portare l’attenzione sull’importanza degli screening e dei corretti stili di vita, trasformando la prevenzione in un percorso quotidiano e accessibile. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Coordinamento delle Misericordie Empolese Valdarno Valdelsa, Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno, Ausl Toscana centro, Ispro e Comune di Fucecchio.

La prima giornata, martedì 28 maggio alle 17,30, si svolgerà nella sala consiliare del Palazzo comunale di via La Marmora. Il programma prevede un confronto multidisciplinare tra professionisti della sanità e cittadini. Al centro del dibattito ci saranno i temi degli screening, degli stili di vita, del ruolo degli operatori sanitari e delle nuove tecnologie applicate alle cure.

Tra gli argomenti che verranno approfonditi figurano il rapporto tra alimentazione, attività fisica e rischio oncologico, la vaccinazione contro il papillomavirus umano estesa anche ai ragazzi, i percorsi di diagnosi precoce e le innovazioni terapeutiche come la chirurgia robotica utilizzata nei tumori ginecologici e della mammella.

Mercoledì 29 maggio l’iniziativa si sposterà invece tra l’ospedale di Fucecchio e piazza Montanelli. Qui saranno attivati spazi dedicati agli screening e punti informativi aperti ai cittadini, con la presenza di esperti pronti a fornire indicazioni e approfondimenti. L’attenzione sarà rivolta soprattutto alla diagnosi precoce di mammella, cervice uterina e colon-retto.

Portare la salute più vicino alle persone è uno degli aspetti centrali del progetto. L’obiettivo degli organizzatori è ridurre le distanze tra servizi sanitari e territorio, creando occasioni di confronto diretto e maggiore consapevolezza sui percorsi di cura disponibili.

© Riproduzione riservata

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