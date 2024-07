San Romolo, Fiesole festeggia il patrono con fuochi d’artificio e un mercato serale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIESOLE – Un mercato serale dedicato al piccolo artigianato e al vintage, dal pomeriggio fino alla mezzanotte. Sarà allestito sabato (6 luglio) in piazza Mino a Fiesole in occasione di San Romolo. L’iniziativa affiancherà la tradizionale celebrazione organizzata dalla parrocchia della cattedrale.

“Per la sera di San Romolo, piazza Mino si illuminerà con un mercatino di piccolo artigianato e vintage che siamo stati molto felici di accogliere – ha detto la sindaca Cristina Scaletti – Abbiamo voluto dare, dopo il consiglio comunale in piazza, un nuovo segnale di apertura verso la cittadinanza, offrendo alle persone un’occasione di incontro nel cuore della città, in un giorno, come è San Romolo, che rappresenta un momento di festa per tutte le fiesolane e tutti i fiesolani. È un primo passo, perché vogliamo rendere vive, ogni giorno di più, tutte le piazze del nostro territorio”.

Le celebrazioni organizzate dalla parrocchia inizieranno la mattina con la messa solenne delle 11 e si concluderanno alle 21,30 (con ingresso dalle 20,30), nel Teatro Romano, con il concerto della banda della Brigata Paracadutisti Folgore e, al termine, lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.

I biglietti per l’ingresso al teatro (limitati a 2mila), con offerta libera per la parrocchia, sono disponibili alla sede della Misericordia in via Marini, al negozio Utilità in via Gramsci, nei locali parrocchiali e sabato (6 luglio) dalle 19 allo stand dedicato a lato della cattedrale.

I provvedimenti per il traffico

Per consentire lo svolgimento dei festeggiamenti saranno effettuate modifiche al traffico e alla sosta. Dalle 14 fino a fine manifestazione ci sarà il divieto di sosta su via delle Mura Etrusche, mentre dalle 20 sarà istituito il senso unico in direzione Pian di Mugnone, lungo le vie Duprè, Andrea Costa e XXV Aprile. Per arrivare a Fiesole da Pian di Mugnone sarà necessario passare da via Roccettini e San Domenico. Si potrà parcheggiare lungo tutta la via XXV Aprile.

Dal provvedimento sono esclusi i residenti delle vie di Fontalla, Calandrino, Buffalmacco, Riorbico, Paretaio e Pian del Mugnone.