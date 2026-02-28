15.7 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Sopralluogo al tunnel sotto l’Arno, Giani promette 7,5 milioni di euro

Sub da Livorno per individuare le falle che hanno riempito d'acqua l'infrastruttura: "È una sorta di corridoio vasariano sotto terra"

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

FIRENZE – Il presidente Giani ha presenziato questa mattina (28 febbraio) al sopralluogo al tunnel che a Firenze sottoattraversa l’Arno dalla pescaia di San Niccolò verso la Zecca Vecchia.

“Si tratta di un tratto di circa 350 metri – spiega il presidente Giani – situato circa 5 metri sotto il letto del fiume e oggi completamente invaso dall’acqua. Ai sommozzatori livornesi della società Subsea, chiediamo di individuare dove sono le falle che hanno riempito d’acqua il tunnel e compiere una valutazione su cosa occorra fare per renderlo impermeabile e permetterne la fruizione da parte dei cittadini. È infatti innegabile l’interesse che questo manufatto, reso accessibile e percorribile a piedi, può rappresentare dal punto di vista museale, storico e turistico”.

Il presidente ha annunciato che la Regione, in accordo con il Comune di Firenze, intende contribuire alla realizzazione delle opere di risanamento ed impermeabilizzazione.

“A questo scopo – questa la sua precisazione – la Regione c’è e farà la sua parte, visto che intendiamo contribuire con 7,5 milioni di euro che derivano dai fondi europei Fsc, i Fondi di sviluppo e coesione. Avremmo in questo modo la possibilità di ottenere la fruibilità di quello che continuo a ritenere alla stregua di vero e proprio corridoio vasariano subacqueo in pieno centro cittadino”.

© Riproduzione riservata

