Tre giorni per giocare nel Parco del Mensola con Firenze Gioca Summer Edition

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Firenze gioca.. e io la fo giocare! Al via il 2 agosto alle 18 a ingresso gratuito, nel cartellone dell’Estate Fiorentina 2024 e negli spazi del centro culturale associativo Lumen (nel parco urbano del Mensola) in via del Guarlone 25, a Firenze, Firenze Gioca Summer Edition.

La nuova edizione speciale della festa ludica più amata dai fiorentini è organizzata da ProGioco Firenze, Ingegneria del Buon Sollazzo e Kraken, assieme alle altre maggiori associazioni ludiche del territorio.

La manifestazione cambia scenario, immergendosi nel verde del parco urbano del Mensola, dove si svolgeranno tre serate intense di gioco, in un ambiente ideale da colonizzare ludicamente, come avrebbe voluto Piero Santoni, maestro ingegnere del Buon Sollazzo, alla cui memoria è dedicata questa edizione, con riconoscenza e affetto. I visitatori potranno ristorarsi negli spazi accoglienti del Lumen e al contempo giocare e divertirsi tantissimo, senza limiti se non quelli dell’orario: venerdì e sabato dalle 18 alle 24 e domenica, dalle 16 alle 22.

Ecco il programma del primo giorno.

Alle 18,30 Andrea Angiolino, primo autore italiano di librogame, invita a giocare tutti insieme a una partita Vox Populi con il suo libro game Il gobbo maledetto: decollo previsto da Pantelleria nel caldo luglio 1941 su un trimotore Siai Marchetti S.79. Obiettivo: cercare un convoglio inglese diretto a Malta, tentando di piazzare al meglio un unico siluro, tentando poi di tornare alla base. Pubblicato per la prima volta nel 1993, Il gobbo maledetto è scritto a quattro mani con lo storico dell’aeronautica Gregory Alegi. Le edizioni BlacKnight ne stanno curando una terza edizione in uscita a breve, entro l’anno. La peculiarità del racconto è nelle oltre 100 fotografie d’epoca che mostrano man mano ciò che accade ai lettori-giocatori.

Alle 19 è in programma una partita gigante a Kaleidos assieme all’autore, Spartaco Albertarelli. Kaleidos da 30 anni è best seller indiscusso tra i party game italiani. La modalità del torneo è quella del Learn&Play, ovvero: le regole sono talmente semplici che si spiegano in un minuto e si è subito pronti alla sfida.

Alle 20 giochiamo a fare i padroni del mondo con il ClimatAction Simulation, gioco di ruolo altamente interattivo che si svolge come un vertice di emergenza sul clima organizzato dalle Nazioni Unite per stabilire un piano concreto per limitare il riscaldamento globale, riunendo ad un unico tavolo i rappresentanti dei governi, delle imprese e della società civile. Il gioco è condotto da Giovanni Bacaro, professore e ricercatore universitario, titolare della cattedra di Botanica ambientale e pplicata al Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste, presidente di di Federludo, la Federazione Italiana di Associazioni Ludiche e membro del Game Research Science Center.

Alle 20,30 Giocare con tutto: una passeggiata tra giochi di parole, manifestazioni di giochi e possibilità del gioco, un incontro con Beniamino Sidoti che sarà un’occasione per giocare insieme e parlare di tutto ciò che si può fare con un gioco. Sidoti è direttore artistico del Festival Gradara Ludens 2024 (21-22 settembre prossimi) ma comincia la sua carriera nel mondo del gioco a Firenze, dove è tra le firme della fanzine SpellBook, quando ancora ha i capelli, e poi tra i fondatori di LuccaGames (con gli altri fiorentini Roberto Gigli e Cosimo Lorenzo Pancini e il lucchese Renato Genovese). È autore di giochi (per Ludic e Giunti, principalmente), di libri per ragazzi e di ricerche e saggi sul gioco. Ha scritto più di cinquanta libri tradotti complessivamente in venti lingue.

Alle 22 Raccontare, divulgare, studiare il gioco. Il gioco come un filo rosso che attraversa tutta la storia dell’umanità, oltrepassando tempi e luoghi. Fenomeno universale e personale, raccontare il gioco è raccontare il mondo… Ma cosa significa raccontare, divulgare, studiare il gioco oggi? E quali storie racconta il gioco? Perché studiarlo e usarlo in ambienti scientifici? Queste e molte altre le domande che faremo ai nostri esperti! All’incontro partecipano Andrea Angiolino, autore di giochi, giornalista; Anna Benedetto, giornalista di Gattaiola.it; Leonardo Boncinelli, docente Università di Firenze; Romina Nesti, pedagogista, formatrice; Beniamino Sidoti, autore di giochi e di libri, giornalista.

Ricchi i menu del gioco da tavolo e del gioco di ruolo. In attesa di scoprire i cinque finalisti che si contenderanno l’ambito premio, sarà possibile provare i titoli in concorso al premio del Gioco dell’Anno di Lucca Crea, diventato punto di riferimento per giocatori, editoria e distribuzione ludica in Italia. Per farsi un’idea della selezione gourmet di giochi da tavolo del Gioco dell’Anno? Si trova alla pagina https://firenzegioca.it/progioco/menu-gdt. Il menu dei giochi di ruolo sarà invece illustrato dall’associazione ludica Kraken APS.

Sarà possibile giocare con tanti autori e content creatorper tutta la durata della manifestazione: Gamer_mammaporterà il suo GDR4KIDS, il gioco di ruolo che aiuta a creare empatia, compassione e resilienza quando la vita diventa difficile. Un’avventura educativa di ruolo per esplorare pensieri e sentimenti, imparare a navigare nelle situazioni sociali e diventare consapevoli dell’impatto sugli altri. Ma non solo lei, ci saranno I Cani di Odino dove potrete imparare i loro giochi e sfidarli, con i loro accessori custom autoprodotti per rendere ancora più personalizzata l’esperienza di gioco.

Tra le associazioni che animano FirenzeGioca ci sono, oltre a ProGioco Firenze, Ingegneria del Buon Sollazzo e Kraken, la Sala d’Arme Achille Marozzo, Federludo, Arselle&Malapietra di Marina di Pisa, Maremma Dice, I Tre Moschettieri. Dlf Scacchi Firenze farà dimostrazioni gratuite dell’arte degli scacchi, mentre si potranno provare wargame con l’Associazione Fiorentina di Battaglie in Scala, Afbis.

A FirenzeGioca Summer Edition non poteva mancare l’Area Family ricca di iniziative, entusiasmante e coloratissima, dove si trovano tutti i giochi del Festival del Buon Sollazzo, tra classici e novità, trottole e rompicapo, giochi magnetici e di palline, giochi da lancio e d’abilità, flipper in legno e biliardini con anelli, giochi scientifici, cooperativi, medioevali, competitivi e di destrezza, tutti realizzati con materiali di recupero in un contesto di ludicità varia, estesa e condivisa a tutte le età. Tra le attività ludiche continuative dell’area family di FIRENZEGIOCA Summer Edition spicca il Campeggio in Fiera, dedicato ai bimbi più piccoli, realizzato dalla dott.ssa Silvia Lanfranchi: è un piccolo “spazio-campeggio” che mira a sviluppare capacità motorie, sensoriali, emotive e sociali attraverso giochi che non hanno bisogno di mediazione verbale, abbattendo anche la barriera linguistica che, a volte, può creare difficoltà. Qui si trova anche la Baby Ludotecac urata da Toys Lab il baule dei giocattoli, con tavoli da gioco e dimostratori appositamente dedicati a far giocare i bambini più piccoli, anche in età prescolare 3+, con una selezione di giochi da tavolo appositamente scelti per loro. Immancabile il Truccabimbi.

È naturalmente aperta la Ludoteca, da sempre fiore all’occhiello di FirenzeGioca, con tantissimi titoli messi a disposizione gratuitamente per i visitatori.

Torna a grande richiesta la Pesca di BenefiRenza, l’evento permanente che diverte e fa vincere tutti, da sempre uno degli eventi preferiti di FirenzeGioca. Chi partecipa porta a casa bei ricordi, premi e giochi e dà un aiuto concreto a tutti i volontari impegnati a realizzare FirenzeGioca.