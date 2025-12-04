Atop, accordo fatto: addio esuberi, i dipendenti passano alla newco alle stesse condizioni

FIRENZE – I 120 esuberi annunciati alla Atop di Barberino Tavarnelle sono stati scongiurati. L’azienda del gruppo Ima, specializzata in componenti per motori elettrici, ha trovato una via d’uscita alla crisi che minacciava la metà della forza lavoro.

L’intesa decisiva è stata raggiunta ieri a Palazzo Strozzi Sacrati, durante il tavolo di crisi regionale. Questa mattina (4 dicembre), l’assemblea dei lavoratori ha dato il via libera definitivo all’accordo.

La soluzione messa in campo è stata definita ‘innovativa’ da Valerio Fabiani, consigliere delegato per il lavoro di Eugenio Giani. Non si tratta di semplici ammortizzatori sociali. Atop resterà sul territorio, seppur ridimensionata, puntando su nuovi prodotti e tecnologie. La vera novità, però, è un’altra. Il Gruppo Ima costituirà una nuova impresa (newco) proprio a Barberino Tavarnelle. Questa nuova realtà, partecipata dal gruppo e da aziende consociate, porterà attività produttive fresche in zona.

Il meccanismo di ricollocazione è il cuore dell’accordo. I dipendenti Atop in eccesso potranno trovare spazio nella nuova azienda. In alternativa, il gruppo offrirà opportunità nelle altre sedi toscane o presso la casa madre. Un dettaglio fondamentale fa la differenza: il passaggio dei lavoratori avverrà a parità di condizioni contrattuali. Nessuno perderà diritti o salario nel trasferimento.

Al tavolo hanno lavorato fianco a fianco Regione, sindaci di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi, sindacati (Fiom Cgil) e Confindustria. ”È un esempio di responsabilità sociale d’impresa”, ha commentato Fabiani.

La collaborazione tra le parti ha trasformato una crisi industriale in un’opportunità di rilancio per tutto il distretto.