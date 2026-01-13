Pitti Uomo 109, a Firenze 750 brand per la moda maschile

FIRENZE – Con Pitti Uomo 109 Firenze torna al centro della scena internazionale la moda maschile. Da oggi (13 gennaio) a venerdì gli spazi della Fortezza da Basso ospitano oltre 750 brand, impegnati nella presentazione delle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027, con una presenza estera che raggiunge il 47 per cento, a conferma della vocazione globale della manifestazione.

La rassegna, organizzata da Pitti Immagine, si conferma un appuntamento strategico per buyer, operatori e stampa specializzata provenienti dai principali mercati internazionali. Firenze diventa così, per quattro giorni, il punto di incontro tra tradizione sartoriale, ricerca stilistica e nuove direzioni del menswear contemporaneo.

Il tema dell’edizione, Motion, attraversa l’intero progetto espositivo e culturale del salone. Il concetto di movimento è interpretato nella campagna visiva firmata da Chris Vidal e Tuomas Laitinen di SSAW e si riflette negli allestimenti, pensati come parte integrante dell’esperienza fieristica. Nel piazzale centrale debutta l’installazione Ancient/New Site dell’architetto e scultore Marc Leschelier, mentre la sezione Futuro Maschile, ripensata dagli studi DWA, accoglie anche HiBeauty, spazio dedicato alla profumeria di ricerca e al dialogo tra moda e bellezza.

Confermata la struttura del salone in cinque sezioni – Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out – che raccontano l’intero spettro della moda maschile, dal formale al casual, fino allo sportswear e all’outdoor. Un percorso che consente agli operatori di leggere in modo trasversale le tendenze del settore.

Ricco il calendario degli eventi speciali e delle sfilate. Tra i protagonisti figura Hed Mayner, che presenta la sua collezione uomo in una sfilata alla Palazzina Reale di Santa Maria Novella. Spazio inoltre alla nuova scena giapponese, con il collettivo Sebiro Sanpo e il designer Soshi Otsuki, vincitore del Lvmh Prize for Young Fashion Designers 2025. Special event affidato anche a Shinya Kozuka, noto per la fusione tra workwear e suggestioni urbane.

Pitti Uomo 109 Firenze conferma così il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per leggere le tendenze e le dinamiche del menswear contemporaneo.