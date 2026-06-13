Il presidente della Corea del Sud ricevuto in Regione dal governatore Giani

FIRENZE – Il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, è stato ricevuto questa mattina (13 giugno) dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza regionale.

Il presidente sudcoreano è in visita in Italia. Dopo aver incontrato a Roma il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nonché papa Leone XIV in Vaticano, si è spostato a Firenze dove oggi ha incontrato il presidente Giani.

“È significativo che dopo Roma sia venuto in Toscana, terra di grande storia e cultura, culla del Rinascimento – ha commentato il presidente della Regione – Siamo lusingati per questa attenzione che viene riservata a Firenze e alla Toscana, alla patria di Leonardo, Giotto, Michelangelo, Dante e di moltissimi altri uomini ed altre donne di arte e di cultura”.

Il presidente della Sud Corea ha ricordato la “grande attenzione” che in Oriente vi è per la storia e la cultura italiana e in particolare toscana: “Sappiamo che Firenze è la terra del Rinascimento ed essere qui, in questa città, è emozionante”.

All’incontro era presente anche l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, presidente del Museo Casa di Dante, che a margine si è soffermata sul contributo dato dalla Toscana al mondo, sottolineando il “contributo immenso” delle donne, da Anna Maria Luisa de’ Medici nota come l’Elettrice Paladina a Santa Caterina da Siena, da Lucrezia Tornabuoni ad Artemisia Gentileschi, fino ad arrivare ad Oriana Fallaci e Margherita Hack. Manetti, tra l’altro, è l’ideatrice de La Toscana delle Donne, un’iniziativa volta a contrastare le discriminazioni di genere ed a promuovere il talento femminile.

Da segnalare, infine, che all’incontro con Lee Jae Myung era presente anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.