Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai: “Fare luce su sostenitori terrorismo”. Imam di Firenze: “Bolla di sapone”

FIRENZE – Inchiesta fondi ad Hamas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, non solo con arresti a Genova sabato 27 dicembre, ma anche con un arresto a Firenze. Si tratta di Raed Al Sahalat, arresto eseguito da Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell’Oltrarno, in un ex convento. L’accusa è di aver finanziato Hamas con milioni di euro attraverso associazioni.

Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia: “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell’ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeggiata da Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi italiani. Ora è chiaro a tutti cosa si nasconda dietro determinate associazioni e fondazioni apparentemente caritatevoli”.

Poi Carrai, presidente Toscana Aeroporti, nei mesi scorsi al centro di polemiche per la presidenza Fondazione Meyer: “Speriamo che questa inchiesta faccia luce una volta per tutte sui sostenitori del terrorismo islamico presente in Italia. Spero che tutti coloro che sono pronti sempre ad andare in piazza e riempirsi la bocca di slogan anti ebraici e anti sionistici prendano atto di questo. E battano un colpo. Ma ne dubito”.

Izzedin Elzir, imam di Firenze: “Abbiamo fiducia nella nostra magistratura, mi dispiace solo che una cosa del genere avvenga nei confronti di persone che lavorano per aiutare gli ultimi e i bisognosi”.

Su Raed Al Salahat: “Sì, lo conoscevo. E, conoscendo la nostra realtà, per me è una bolla di sapone. A Firenze anni fa ci fu un’altra operazione del genere e anche quella si concluse in una bolla di sapone. Io ho fiducia nella nostra magistratura”.

Associazione Fiorentina Amici di Israele con presidente Kishore Bombaci: “L’inchiesta genovese sta facendo emergere una rete di contiguità a più livelli con l’organizzazione terroristica di Hamas e che tale rete orienta una cospicua fetta del movimento pro pal anche strumentalizzando la buona fede di quei cittadini che credendo di donare a favore dei palestinesi vedevano le loro donazioni direzionate verso il terrorismo.

Apprendiamo che l’operazione investigativa coinvolge anche Firenze dove è stato eseguito l’arresto di un soggetto ritenuto dagli inquirenti assai pericoloso nonché referente territoriale di una associazione benefica pro pal e plaudiamo all’attività degli inquirenti . Nella nostra città non c’è spazio per il terrorismo palestinese né per i suoi sostenitori.

Confidiamo che l’inchiesta vada avanti e che porti alla luce tutta la filiera di finanziamenti ad Hamas che ne costituiscono il polmone principale perché, come diceva Giovanni Falcone, la strada per sconfiggere le organizzazioni criminali è quella di seguire i flussi di denaro.

Oggi finalmente si inizia a togliere il velo alle inaccettabili complicità di cui gode Hamas in Occidente e in Italia”.