10.6 C
Firenze
sabato 27 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai: “Fare luce su sostenitori terrorismo”. Imam di Firenze: “Bolla di sapone”

Dopo maxi operazione con arresto anche a Firenze, Marco Carrai, console onorario Israele: "Ora è chiaro a tutti cosa si nasconda dietro determinate associazioni e fondazioni apparentemente caritatevoli". Imam Izzedin Elzir: "Fiducia in magistratura". Amici Israele: "Non c'è spazio per terrorismo palestinese"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai:
Nella foto, Marco Carrai, console onorario Israele per Toscana ( Foto Fb Aeroporto Firenze)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Inchiesta fondi ad Hamas, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, non solo con arresti a Genova sabato 27 dicembre, ma anche con un arresto a Firenze. Si tratta di Raed Al Sahalat, arresto eseguito da Gico e polizia di Stato a Firenze, in un appartamento di via del Campuccio, nell’Oltrarno, in un ex convento. L’accusa è di aver finanziato Hamas con milioni di euro attraverso associazioni.

Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia: “Il mio fermo e incondizionato grazie alle forze dell’ordine che questa mattina hanno arrestato a Firenze un fiancheggiatore della rete pro Hamas presente in Italia e capeggiata da Hannoun, presidente dell’associazione palestinesi italiani. Ora è chiaro a tutti cosa si nasconda dietro determinate associazioni e fondazioni apparentemente caritatevoli”.

Poi Carrai, presidente Toscana Aeroporti, nei mesi scorsi al centro di polemiche per la presidenza Fondazione Meyer:  “Speriamo che questa inchiesta faccia luce una volta per tutte sui sostenitori del terrorismo islamico presente in Italia. Spero che tutti coloro che sono pronti sempre ad andare in piazza e riempirsi la bocca di slogan anti ebraici e anti sionistici prendano atto di questo. E battano un colpo. Ma ne dubito”.

Izzedin Elzir, imam di Firenze: “Abbiamo fiducia nella nostra magistratura, mi dispiace solo che una cosa del genere avvenga nei confronti di persone che lavorano per aiutare gli ultimi e i bisognosi”.

Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai: "Fare luce su sostenitori terrorismo". Imam di Firenze: "Bolla di sapone"
Imam Izzedin Elzir (Foto Fb)

Su Raed Al Salahat: “Sì, lo conoscevo. E, conoscendo la nostra realtà, per me è una bolla di sapone. A Firenze anni fa ci fu un’altra operazione del genere e anche quella si concluse in una bolla di sapone. Io ho fiducia nella nostra magistratura”.

Associazione Fiorentina Amici di Israele con presidente Kishore Bombaci: “L’inchiesta genovese sta facendo emergere una rete di contiguità a più livelli con l’organizzazione terroristica di Hamas e che tale rete orienta una cospicua fetta del movimento pro pal anche strumentalizzando la buona fede di quei cittadini che credendo di donare a favore dei palestinesi vedevano le loro donazioni direzionate verso il terrorismo.
Apprendiamo che l’operazione investigativa coinvolge anche Firenze dove è stato eseguito l’arresto di un soggetto ritenuto dagli inquirenti assai pericoloso nonché referente territoriale di una associazione benefica pro pal e plaudiamo all’attività degli inquirenti . Nella nostra città non c’è spazio per il terrorismo palestinese né per i suoi sostenitori.
Confidiamo che l’inchiesta vada avanti e che porti alla luce tutta la filiera di finanziamenti ad Hamas che ne costituiscono il polmone principale perché, come diceva Giovanni Falcone, la strada per sconfiggere le organizzazioni criminali è quella di seguire i flussi di denaro.
Oggi finalmente si inizia a togliere il velo alle inaccettabili complicità di cui gode Hamas in Occidente e in Italia”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
10.6 ° C
11 °
8.2 °
47 %
1.9kmh
0 %
Sab
10 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
8 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1106)ultimora (999)sport (42)Eurofocus (40)demografica (26)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati