Israeliano Solomon alla Fiorentina, assessore Madau: “Non sei il benvenuto a Firenze”

SESTO FIORENTINO – “È stato appena ufficializzato l’arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina”.

Madau : “Lo sport deve essere veicolo di etica e determinati valori, chi rappresenta la squadra che tifo da quando sono nato non può sostenere un genocidio”.

Queste le dichiarazioni del consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi e del Capogruppo di Fratelli d’Italia a Sesto Fiorentino Stefano Mengato

Fratelli d’Italia con Alessandro Draghi, consigliere Comune di Firenze, e Stefano Mengato, capogruppo a Sesto Fiorentino: “Essere cittadino israeliano non è una colpa. L’assessore Jacopo Madau, che ha espresso critiche territoriali, sul calciatore acquistato dalla Fiorentina Manor Salomon pensi ai problemi di Sesto Fiorentino. Sull’aeroporto possiamo pensarla diversamente ma non litighiamo sulla Fiorentina dove, in questo momento, serve solo unità per salvarsi. Che colpa potrà mai avere un ragazzo di 26 anni sul genocidio a Gaza? La guerra divide, lo sport, invece, unisce. E questo lo dovrebbe sapere anche l’assessore alla cultura di Sesto Fiorentino. Un benvenuto alla Fiorentina a Salomon ed a tutti coloro che arriveranno nel mercato di Gennaio”.

Forza Italia con Alberto Locchi, capogruppo Consiglio comunale Firenze: “Salutiamo con affetto Solomon come nuovo giocatore viola come abbiamo sempre fatto nei decenni con tutti i nuovi arrivati nella nostra squadra. Chi vuol mischiare la politica col calcio lo fa solo a scopo strumentale. Tanti sono i giocatori di calcio che, nella nostra storia, non hanno avuto problemi ad esternare le loro ideologie ma la casacca viola, se indossata con orgoglio e se a fine partita è intrisa di sudore, deve piallare ogni ideologia. Questo è il calcio sennò è la fine!”.