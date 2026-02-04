Lega Toscana, nominati sei nuovi responsabili regionali dei dipartimenti

FIRENZE – Sei nuovi capi di dipartimento per la Lega Tocana regionale. Li ha annunciato il coordinatore regionale dei dipartimenti del partito, il senatore Manfredi Potenti.

“Con soddisfazione comunico la nomina di sei nuovi responsabili regionali dei Dipartimenti della Lega Toscana che sono complessivamente trenta – dice – Sei nuove competenze tra cui in particolare; Luis Micheli Claviere, sarà responsabile regionale del dipartimento cultura, Letizia Faggi, si occuperà di sport, Rubina Baldecchi sarà la nuova referente toscana del dipartimento tutela del benessere degli animali, Luca Baroncini curerà il dipartimento del motorismo storico, Massimo Bisconti, fungerà da responsabile del dipartimento politiche della montagna e Beatrice Berti coordinerà quello relativo alla famiglia. Inoltre, Tatiana Gliori, nell’ambito del dipartimento ambiente da lei già diretto, si occuperà anche del segmento protezione civile. I dipartimenti sono parte integrante della Lega Toscana e sono chiamati a svolgere un’attività capillare sulle tematiche più svariate, favorendo il confronto e l’approfondimento su tanti e qualificati argomenti che interessano prioritariamente i cittadini. Molte già le qualificate iniziative organizzate, l’ultima sull’agricoltura tenutasi recentemente a Siena e diverse quelle programmate per il 2026. Come responsabile regionale dei dipartimenti, mi preme, dunque, dare il benvenuto ai nuovi nominati, augurandogli, al pari degli altri, buon lavoro.”