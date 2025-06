Il pedaggio gratis sulla A1 nel tratto Firenze Nord-Sud al centro dello scontro tra Pd e FdI

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La proposta del Partito Democratico di rendere gratuito il tratto autostradale A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti della Città Metropolitana di Firenze sta scatenando un’accesa polemica politica, con Fratelli d’Italia che accusa i Dem di “teatrino propagandistico” e di voler scaricare sullo Stato le inefficienze della politica locale.

Nei giorni scorsi, il Partito Democratico ha presentato alla Camera un emendamento volto a eliminare il pedaggio per i residenti sul tratto fiorentino dell’A1. Una mossa che ha immediatamente sollevato la reazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Chelli.

Così si è espresso: “Nei giorni scorsi, il Partito Democratico ha depositato alla Camera un emendamento che propone la gratuità del tratto autostradale A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud per i residenti della Città Metropolitana. Una mossa che sorprende, considerando che poche settimane fa, in Commissione a Palazzo Vecchio, la stessa maggioranza aveva espresso forti dubbi sulla bontà di questa proposta. Un’iniziativa che appare ancora più incoerente se si tiene conto del fatto che nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) viene espressamente criticato l’utilizzo dell’autostrada come circonvallazione urbana.

L’Assessore Giorgio ha scelto di accodarsi al gioco propagandistico già avviato dai deputati del PD, che, dopo oltre cinquant’anni di governo, sembrano voler scaricare sullo Stato gli effetti delle mancate scelte e delle inefficienze della politica fiorentina di centrosinistra. Non hanno mai sostenuto la realizzazione di una tangenziale, non hanno dotato la città delle necessarie infrastrutture e oggi pretenderebbero che l’intero Paese si faccia carico delle loro responsabilità.

La parte più paradossale è però arrivata in apertura di intervento, quando l’Assessore Giorgio ha affermato che, essendo io residente fuori Firenze, probabilmente farei un uso maggiore dell’autostrada rispetto a lui. Un’uscita del tutto fuori contesto e dal tono chiaramente denigratorio.

Pur dispiacendomi per l’assenza di un richiamo formale da parte dell’Ufficio di Presidenza, non intendo alimentare ulteriori polemiche. Mi limito a riaffermare la mia totale estraneità a un modo di fare politica che, invece di entrare nel merito delle questioni, si rifugia nell’attacco personale.

Ai cittadini fiorentini lascio una semplice riflessione: c’è chi lavora con serietà per costruire soluzioni concrete, e chi, inseguendo facili consensi, agisce senza visione né strategia, muovendosi unicamente con intenti provocatori e speculativi“.