FIRENZE – Sangiuliano a Firenze: “Tempi maturi per alternanza”

Il ministro della Cultura Sangiuliano a Firenze martedì 21 maggio 2024 in visita alla Galleria dell’Accademia, la casa del David, con la direttrice Cecilie Hollberg.

Sangiuliano sulle amministrative 2024 a Firenze che vedono candidato sindaco di centrodestra Eike Schmidt, ex direttore Uffizi: “Credo che a Firenze i tempi siano maturi per il cambiamento, l’alternanza è un elemento chiave della democrazia perché le incrostazioni del potere che durano molti anni rischiano di portare con sé pesanti consorterie clientelari. Anche coloro che legittimamente si sentono di sinistra dovrebbero auspicare, dopo decenni di un potere uniforme, un cambiamento generale. Provando così a dare discontinuità”.

Poi il ministro della Cultura:”Auspico, indipendentemente dalle scelte, che vadano a votare quante più persone possibile e tra l’altro c’è anche l’opportunità del doppio giorno, sabato e domenica”.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato la Galleria dell’Accademia di Firenze in occasione della conclusione dei lavori della facciata e dell’ingresso del museo, che completano i grandi cantieri che dal 2016 a oggi hanno visto la sua totale trasformazione.

Cecilie Hollberg: “In questo modo la Galleria dell’Accademia dà il suo contributo al decoro della città di Firenze, sito Unesco. Un museo che si è battuto in tutti questi anni per la tutela dell’immagine del David di Michelangelo, per il suo rispetto e la sua dignità come capolavoro e simbolo della nostra identità nazionale. Allo stesso tempo grazie a una strategia mirata che ha visto aperture speciali straordinarie e continuative la Galleria dell’Accademia di Firenze nel 2023 ha superato per la prima volta nella sua storia i due milioni di visitatori aumentando del 42% il pubblico dal 2016″. Anno 2016 inizio mandato della direttrice Hollberg.

Sangiuliano: “Faccio i miei complimenti alla direttrice Cecilie Hollberg per i lavori alla facciata e il riallestimento interno. Le Gallerie dell’Accademia esprimono grandi valori e meritano un grande rilancio”.