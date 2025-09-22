Un giorno di lutto cittadino in Mugello per le vittime di Gaza

Getting your Trinity Audio player ready...

VICCHIO DEL MUGELLO – È stato proclamato il lutto cittadino in Mugello domani (23 settembre) in ricordo delle vittime del popolo palestinese.

Oltre ad esporre le bandiere a mezz’asta sul palazzo comunale, è prevista la chiusura o la sospensione delle attività degli uffici comunali dalle 11 alle 11,15. Inoltre la cittadinanza è invitata a osservare un minuto di silenzio alle 11 e a chiudere/sospendere le proprie attività per 15 minuti, a favore della pace e in ricordo delle vittime. È quanto dispone l’ordinanza emessa dal sindaco di Vicchio.

Altre ordinanze di lutto cittadino sono state pubblicate dai sindaci di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia.

Un gesto simbolico per manifestare il cordoglio delle comunità locali per le oltre 60mila vittime (20mila bambini) a Gaza dall’inizio del conflitto.