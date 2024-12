Aggredita dall’ex a Oslo: l’uomo le ha inferto almeno 25 coltellate

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La 21enne Martina Voce, accoltellata mentre lavorava dall’ex di 24 anni sta recuperando rapidamente e i medici sono fiduciosi in un completo recupero delle funzioni del viso e della mano.

A riferirlo è il padre Carlo che, per la prima volta, è riuscito a parlare con la figlia, cui è stato tolto il tubo della tracheotomia e che ha quindi ricominciato a comunicare, se pure con un supporto, e ad alimentarsi direttamente.

Dal racconto emergono particolari ancora più agghiaccianti dell’aggressione: i colpi, diretti al volto, sarebbero stato almeno 25, inferti con iun coltello che il 24enne norvegese di origine egiziana Mohit Kumar aveva portato con sé. In soccorso della giovane i colleghi di lavoro, che hanno fermato il giovane, anche lui ricoverato in ospedale per le ferite nella collutazione con i colleghi di lavoro di Martina.

Ora la 21enne sarà interrogata dalla polizia per formalizzare le accuse di tentato omicidio nei confronti del suo ex.