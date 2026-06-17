32.9 C
Firenze
mercoledì 17 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Imprenditrice rapinata in villa con la minaccia della pistola

Il colpo ieri sera (16 giugno) in una struttura isolata all'Impruneta. La donna impaurita ha indicato il luogo dove custodiva gioielli e oggetti di valore

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

IMPRUNETA – Notte di terrore sulle colline di Impruneta, nel fiorentino, dove un’imprenditrice italiana è rimasta vittima di una brutale rapina all’interno della propria abitazione nella tarda serata di ieri (16 giugno). Un commando di malviventi è riuscito a fare irruzione nella villa, approfittando della collocazione della struttura che si trova in una zona particolarmente isolata e protetta dalla vegetazione.

Una volta dentro l’immobile, i banditi, che agivano a volto coperto per non farsi riconoscere, hanno sorpreso e immediatamente bloccato la donna, impedendole qualsiasi tentativo di fuga o di richiesta d’aiuto. Sotto la costante minaccia di una pistola puntata contro, l’imprenditrice è stata costretta a cedere al ricatto dei malviventi e a indicare il luogo dove custodiva i gioielli e gli oggetti di valore. Una volta arraffati i preziosi, i rapinatori si sono dileguati nel nulla, facendo perdere le proprie tracce nell’oscurità della campagna circostante.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i carabinieri, allertati dalla vittima non appena i malviventi si sono allontanati. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi scientifici all’interno delle stanze e fatto scattare le indagini per cercare di risalire all’identità dei componenti della banda. Resta ancora interamente da quantificare il valore complessivo della refurtiva, che si preannuncia comunque ingente, mentre sono in corso di acquisizione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.9 ° C
33.2 °
32.4 °
33 %
1.8kmh
6 %
Mer
31 °
Gio
34 °
Ven
37 °
Sab
38 °
Dom
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1475)ultimora (1004)Video Adnkronos (403)ImmediaPress (135)sport (96)salute (89)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati