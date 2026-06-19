Travolta da un’auto mentre attraversa al Galluzzo: muore una 74enne

FIRENZE – Dramma della strada a Firenze, dove una donna di 74 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto. Il tragico incidente si è consumato intorno alle 12,30 in via del Gelsomino, nel quartiere del Galluzzo, lasciando sotto choc i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.

La vittima, un’anziana residente nel capoluogo toscano, stava camminando lungo la carreggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata violentemente urtata da una vettura in transito, rovinando pesantemente a terra dopo l’impatto. Al volante dell’auto si trovava un’altra donna di 72 anni, anch’essa fiorentina, che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi. Sul posto è accorsa a sirene spiegate un’ambulanza del 118, ma i disperati tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario si sono rivelati purtroppo inutili: i traumi riportati nella caduta erano troppo gravi e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 74enne.

I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati affidati agli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto insieme ai mezzi di soccorso. Per consentire le operazioni di emergenza e i successivi accertamenti di rito, l’arteria stradale è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Senese e viale del Poggio Imperiale. Il blocco ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, costringendo i vigili urbani a disattivare temporaneamente anche la corsia preferenziale di via Senese per deviare il flusso dei veicoli.