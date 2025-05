Trovati con 23 chili di cocaina divisi in panetti: arrestata una coppia

Getting your Trinity Audio player ready...

GREVE IN CHIANTI – Sorpresi con oltre 23 chili di cocaina e diverso denaro contante: la Polizia arresta due cittadini albanesi.

Nel pomeriggio di ieri (20 maggio) personale della Squadra Mobile di Firenze ha arrestato due cittadini albanesi, una donna e un uomo di 38 e 25 anni a Greve in Chianti per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di attività info-investigativa, gli operatori – appostati all’esterno dell’abitazione della 38enne sita in via Zani a Greve in Chianti – hanno potuto osservare un uomo che, parcheggiata l’autovettura, con fare sospetto, si è diretto verso l’appartamento e, dopo qualche minuto, ne è uscito con una busta in stoffa che riponeva subito all’interno dell’abitacolo dell’auto prima parcheggiata, guardandosi nuovamente intorno per accertarsi che non ci fosse qualcuno.

Notate le particolari attenzioni ed il comportamento dell’uomo particolarmente guardingo, i poliziotti si sono palesati per eseguire i controlli necessari accertando che, all’interno della borsa, erano presenti sei panetti a forma di parallelepipedo, racchiusi in plastica di colore blu e recante la scritta 357, di sostanza poi risultata poi essere cocaina.

Contestualmente è giunta sul posto la 38enne che, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia nel tentativo di sviare il controllo ma è stata inseguita e fermata poco dopo.

Estesi i controlli alla sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto all’interno di un borsone occultato in un ripostiglio altri panetti di sostanza, con le stesse caratteristiche di quelli rinvenuti in auto, e all’interno di una cassaforte celata dietro ad un quadro, la somma in denaro contante pari a 11450 euro.

La sostanza stupefacente, cocaina per un peso totale di 23 chili circa, suddivisa in 20 panetti, e il denaro trovato sono stati sequestrati.

I due arrestati, su disposizione della procura di Firenze, sono condotti al carcere di Sollicciano in attesa di convalida della misura precautelare.