Apoel Nicosia-Fiorentina, Palladino: “Per noi Conference League importante”.

Apoel Nicosia-Fiorentina

al GSP Stadium di Nicosia a Cipro giovedì 7 novembre alle ore 21.

Partita valida per la terza giornata di Uefa Conference League diretta da una squadra arbitrale francese. Direttore di gara François Letexier. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Quarto ufficiale Jérémy Stinat. Assistente video arbitro Bastien Dechepy, assistente assistente video arbitro Jérémie Pignard.

Fiorentina di Raffaele Palladino terza in classifica nel campionato di serie A reduce da cinque vittorie consecutive. Fiorentina in testa al girone unico di Conference League a punteggio pieno dopo aver vinto 2-0 con i gallesi del The New Saints al Franchi di Firenze e poi 2-4 il san Gallo in Svizzera.

La formazione cipriota di Jimenez ha un punto nella classifica europea, il punto del pareggio con Shamrock Rovers.

Fiorentina arrivata a Cipro mercoledì 6 novembre con due ore di ritardo.

Non c’è Kean tra i convocati, acciaccato.

Raffaele Palladino

: ”Teniamo molto a questa competizione e lo hanno dimostrato anche i miei giocatori. Per me si tratta della prima volta in Europa quindi sono felicissimo di giocarla e ho grande motivazione, così come la squadra. Poi c’è un altro aspetto, cioè che che si gioca sempre. In questo modo posso far entrare in campo tutti i giocatori, perché solo attraverso le partite si può crescere. Per me è fondamentale partecipare alla Conference, quindi sono davvero soddisfatto”.

Su Kean: ”Moise aveva qualche fastidio per la distorsione alla caviglia subita a Lecce, ci convive da tre settimane, lui da grande uomo quale è si è messo sempre a disposizione, ma bisogna un po’ centellinare il suo impiego. Spero di recuperarlo domenica”

La lista dei convocati viola per la partita contro l’Apoel Nicosia.

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) BIRAGHI Cristiano

4) BOVE Edoardo

5) COLPANI Andrea

6) COMUZZO Pietro

7) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

8) DE GEA QUINTANA David (P)

9) GOSENS Robin Everardus

10) IKONE Nanitamo Jonathan

11) KAYODE Michael Olabode

12) KOUAME Kouakou Christian Michael

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

16) MORENO Matías Agustín

17) PARISI Fabiano

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) RUBINO Tommaso

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)