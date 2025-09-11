24.2 C
Firenze
giovedì 11 Settembre 2025
Fiorentina, il ds Pradè fa il bilancio sul mercato viola: “Aumentato il valore della rosa”

Il ds ha meditato le dimissioni ma è stato convinto dalla compattezza dello staff: "Per Gosens e Comuzzo rifiutate offerte importanti"

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Fiorentina, il ds Pradè fa il bilancio sul mercato viola: "Aumentato il valore della rosa" (foto da video conferenza stampa)
FIRENZE – Dopo la sosta per le nazionali e in vista di un match importante come Fiorentina – Napoli il direttore sportivo della Foretina Daniele Pradè ha espresso grande soddisfazione per la sessione estiva di mercato condotta, ribadendo gli obiettivi ambiziosi della società.

Raddoppio del valore patrimoniale della rosa
Pradè ha confermato che è stato portato a termine il progetto di valorizzazione della squadra sul piano patrimoniale: “Abbiamo riscattato i giocatori giusti, come Gosens, Fagioli e Gudmundsson, e aumentato il valore della rosa. Oggi siamo una squadra solida, con solo due prestiti – Viti ed Nicolussi Caviglia – dal riscatto abbordabile.”

Kean, un simbolo di scelta consapevole
Tra i protagonisti di questa sessione c’è Moise Kean: “Abbiamo lasciato a lui la scelta fino alla scadenza della clausola, e la sua conferma è stata una soddisfazione condivisa da tutti. C’è con noi, felice, gioca con gioia e il suo valore lo decide il mercato.”

L’acquisto di Roberto Piccoli
Sull’arrivo dell’attaccante dal Cagliari, Pradè racconta: “Ci avevano chiesto 30 milioni, alla fine abbiamo chiuso a 25. Una cifra anzi bassa per un calciatore del suo livello. Completa un tridente di grande qualità insieme a Kean e Dzeko, i nostri attaccanti principali.”

Obiettivo stagionale: vincere finalmente qualcosa
Il dirigente non nasconde le ambizioni viola: “Dopo tre finali perse e un sesto posto con 65 punti – che non è bastato per l’Europa League – ora vogliamo vincere. Abbiamo investito 92 milioni tra acquisti e riscatti per dimostrare la nostra forza”

“Sono rimasto per la fiducia nel progetto”
Sulle critiche e le voci di dimissioni, Pradè è sincero: “Ci ho pensato, ma la fiducia del presidente e la compattezza dello staff mi hanno convinto a restare. È stata un’estate senza ferie, ma merita tutto questo impegno”.

Prospettive sul fronte rinnovi e giocatori-chiave
Il monte ingaggi è aumentato, ma “con consapevolezza”, spiega Pradè. “Per Dodò stiamo lavorando a un rinnovo; è un giocatore che ci dà gioia e leadership”.

Scelta tecnica di Pioli e mercato da protagonista
Dopo le dimissioni improvvise di Palladino, Pradè ha puntato forte su Pioli: “L’abbiamo chiamato il giorno dopo e gli abbiamo dato carta bianca. Non c’erano altri candidati”.

Fedeltà e profilo giovane
Su Gosens e Comuzzo: “Abbiamo rifiutato un’offerta irrinunciabile per Gosens. Comuzzo ha ricevuto una proposta enorme ma ha scelto di restare; serve pazienza e fiducia.”

© Riproduzione riservata

