Fiorentina, amichevole di prestigio al King Power Stadium il 3 agosto

FIRENZE – La Acf Fiorentina ha annunciato un appuntamento internazionale di rilievo per la sua preparazione estiva. I viola affronteranno in un’amichevole di prestigio il Leicester Fc domenica 3 agosto, con calcio d’inizio alle 16 italiane (15 locali).

La partita si disputerà presso il suggestivo King Power Stadium di Leicester, casa delle Foxes.

Questo test sarà un’occasione importante per la squadra gigliata per misurare lo stato di forma e affinare gli schemi in vista della prossima stagione.