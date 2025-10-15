Fiorentina, l’infermeria è piena. Il responsabile dell’area medica: “Dodò e Fazzini in gruppo, niente lesione per Kean”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Infermeria affollata in casa Fiorentina, che attraverso un video diffuso sui propri canali ufficiali ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di diversi giocatori. A parlare è stato Luca Pengue, responsabile dell’area medica viola, che ha illustrato la situazione degli infortunati e dei rientri dopo la sosta.

Per quanto riguarda Moise Kean, Pengue ha spiegato che l’attaccante “ha iniziato da subito le terapie” e che “fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione”. La distorsione subita è stata confermata, ma lo staff medico sta lavorando per riportarlo in campo il prima possibile: “Per ora procede tutto bene, ma valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno”.

Buone notizie anche per Dodò e Jacopo Fazzini, usciti anzitempo nell’ultima partita prima della sosta per due problemi differenti. “Dodò ha avuto un problema muscolare, mentre Jacopo ha riportato due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo durante la pausa e sono regolarmente tornati in gruppo”, ha precisato il medico viola.

Situazione positiva pure per Sohm, che è rientrato in gruppo da martedì: “Sta bene, anche se continuiamo a monitorare lui, Dodò e Fazzini”.

Qualche attenzione in più per Pongracic, che ha subito un piccolo trauma distorsivo durante la gara con la nazionale croata: “Questo gli ha impedito di terminare la partita, ma siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante”.

Sul fronte dei recuperi a lungo termine, Pengue ha aggiornato anche sul percorso di Christian Kouamé, reduce dalla ricostruzione del legamento crociato. “Ha concluso il percorso riabilitativo, ma per ora siamo cauti nell’inserirlo completamente nei ritmi di squadra per prevenire eventuali problematiche muscolari tipiche di questa fase”.

Buone notizie infine per Lamptey, il cui recupero “procede molto bene”. Il giocatore è vicino al ritorno alla corsa e il protocollo seguito, ha concluso Pengue, “sta funzionando nel migliore dei modi grazie alle tecnologie a disposizione dello staff medico”.