Firenze
lunedì 3 Novembre 2025
Firenze si tuffa nella solidarietà con “Una vasca per Firenze”

Alla piscina San Marcellino torna l’iniziativa organizzata dalla Firenze Nuoto Master a favore di Aisla

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Una vasca per tutti, AISLA Firenze
Una vasca per tutti / crediti: sito ufficiale aisla
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE Torna anche quest’anno la maratona di nuoto Aisla Firenze, organizzata da Firenze Nuoto Master alla piscina San Marcellino R. Dani. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 novembre, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

La manifestazione, intitolata Una vasca per Firenze, è aperta a tutti, adulti e bambini, che potranno nuotare anche solo una vasca di 25 metri. L’evento, patrocinato da Regione Toscana e Fin Toscana, inizierà sabato alle 13 e proseguirà senza sosta fino alle 13 di domenica.

Durante la maratona si alterneranno in acqua società sportive e gruppi locali, tra cui Viola Swim Team, Rari Nantes Florentia, Us Affrico e Tropos.

L’intero ricavato sarà destinato ad Aisla Firenze, che utilizzerà i fondi per garantire servizi gratuiti ai malati di Sla e alle loro famiglie. La presidente Barbara Gonella ha spiegato che le donazioni permettono di finanziare fisioterapia, idrokinesiterapia, logopedia, supporto psicologico e consulenze mediche e legali.

Fondata nel 1983, Aisla è la principale realtà italiana dedicata alla tutela e al supporto delle persone con Sla. La sezione di Firenze, nata nel 2011, assiste oltre 80 famiglie con l’aiuto di volontari, medici e terapisti.

Per iscriversi basta versare una donazione minima di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni. Tutte le informazioni sono disponibili su www.aisla.it/firenze.

© Riproduzione riservata

