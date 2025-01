Il Bisonte Firenze, un’altra sfida in salita nell’infrasettimanale con Milano

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte Firenze, partita difficile per l’infrasettimanale di serie A1.

Arriva al PalaWanny la Numia Vero Volley Milano per la diciottesima giornata della serie A1 Tigotà: si tratta della prima di due partite ravvicinate contro avversarie teoricamente fuori portata (la seconda domenica a Novara), ma per le bisontine sarà importante soprattutto ritrovare quella fiducia e quella sicurezza un po’ svanite negli ultimi due ko contro Chieri e Pinerolo, per poi approcciare con la mentalità giusta il successivo ciclo di partite decisive per la salvezza. La Numia si presenterà a Palazzo Wanny forte del quarto posto in classifica e di un roster in cui spiccano quattro campionesse olimpiche come Egonu, Sylla, Danesi e Orro, ma Il Bisonte, con capitan Leonardi ancora in dubbio dopo il forfait con Pinerolo, l’ha già messa in difficoltà all’andata (ko per 3-2 in volata), e proverà a ripetersi davanti al suo pubblico e ai Bandierai degli Uffizi, sbandieratori ufficiali della città di Firenze che accoglieranno le squadre in campo e si esibiranno fra un set e l’altro celebrando le tradizioni fiorentine.

Oltre a coach Simone Bendandi, che è stato assistente allenatore del Vero Volley nelle ultime due stagioni, sono tre le ex della sfida: nella Numia c’è Nika Daalderop, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due stagioni, dal 2018 al 2020, mentre a Firenze ci sono Adhu Malual, che ha giocato a Milano nell’ultima annata, e Anna Davyskiba, protagonista nel Vero Volley per tre stagioni, dal 2020 al 2023. I precedenti invece sono ventuno, con sette vittorie per le bisontine (l’ultima il 13 marzo 2022, 3-2 a Palazzo Wanny) e quattordici per le lombarde (di cui dieci nelle ultime undici gare giocate).

“Ci aspetta una partita durissima – dice coach Simone Bendandi – perché sappiamo che Milano qualitativamente è molto superiore, avendo in rosa delle eccellenze in ogni ruolo: noi possiamo sfruttare un match del genere per metterci alla prova, essendo consapevoli che sarà molto difficile portare a casa dei punti. Chiederò alle ragazze di giocare meno preoccupate e più leggere possibile, ma anche di essere lucide: Milano ha una linea di muro molto forte, quindi dovremo avere la capacità di scegliere i colpi giusti con altezza e profondità, senza schiacciare ad occhi chiusi. Bisogna tenere duro, perché nelle prossime due partite sfideremo squadre costruite per le prime posizioni: dobbiamo credere in quello che facciamo e ritrovare una certa continuità, per poi affrontare le avversarie alla nostra portata con più qualità e con più presenza in campo”.

La Numia Vero Volley Milano di coach Stefano Lavarini, al netto del possibile turnover, potrebbe schierarsi con Alessia Orro (classe 1998) in palleggio, Paola Egonu (1998) come opposto, la serba Hena Kurtagić (2004) e Anna Danesi (1996) al centro, Myriam Sylla (1995) e l’olandese Nika Daalderop (1998) in banda e la francese Juliette Gelin (2001) nel ruolo di libero.