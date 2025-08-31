Kean rinnova e arriva Nicolussi Caviglia: due buone notizie per la Fiorentina

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Fiorentina in campo a Torino con due buone notizie. Il rinnovo dell’attaccante Kean fino al 2029 con aumento della clausola e ritocco dell’ingaggio e l’arrivo del regista ex Venezia Hans Nicolussi Caviglia.

Alla fine di una lunga settimana, culminata con il passaggio del turno con il brivido nei preliminari di Conference League con il Polyssia, arriva il match ancora in trasferta con il Torino di Baroni.

Non cambia il modulo 3-5-2. Rispetto a Cagliari c’è probabilmente Mandragora dall’inizio preferito a Ndour. Esordio in panchina sia per l’ultimo arrivato Nicolussi Caviglia sia per Piccoli. La probabile formazione iniziale: De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens, Gudmunsson, Kean.

Nicolussi Caviglia è arrivato in viola in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14.