La Fiorentina non si ferma più: Adli e Kean conquistano anche Como

Como – Fiorentina 0-2COMO (4-2-3-1)

: Audero; Goldaniga, Dossena, Barba (78′ Felipe Jack), A. Moreno; Engelhardt (78′ Verdi), Da Cunha (84′ Braunöder); Fadera (78′ Belotti), Paz, Sala (46′ Iovine); Cutrone. A disposizione: Reina; Feola, Chiesa, Baselli, Chinetti, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo (80′ Kayode), Comuzzo, Ranieri (80′ Pongracic), Gosens; Cataldi (55′ Sottil), Adli; Colpani (65′ Martinez Quarta), Beltrán (65′ Ikoné), Bove; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Parisi, M. Moreno, Mandragora, Rubino, Kouame. Allenatore: Palladino.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

RETI: 20′ Adli, 68′ Kean

NOTE: Ammoniti Paz e Beltrán. Espulso Dossena al 47’st

COMO – Mister Palladino invita a tenere i piedi per terra ma la settima vittoria di fila per la Fiorentina invita a sognare.

Anche contro il Como la Fiorentina mette in campo una partita senza grosse sbavature e conquista tre punti. I gol portano la forma di Adli, vera sorpresa di questa prima parte di stagione, e di Kean nella ripresa.

Nel finale il Como resta in dieci per la doppia ammonizione in pochi minuti di Dossena, ma la partita era già in ghiaccio.

Palladino commenta: “Bisogna sempre pensare partita dopo partita, sapendo che possiamo essere competitivi su tre fronti”