La Firenze Marathon parla keniano: vincono Naibei e Murmomen

FIRENZE – Grande successo di pubblico e partecipazione per la Firenze Marathon.

Alla fine fra gli uomini ha vinto il keniano Samuel Kiplimo Naibei in 2h12’51”. Ha superato il burundese Jean Marie Bukuri e Hyllry Biwott, che sono arrivati al traguardo insieme.

Fra le donne ha vinto la keniana Dorine Jerop Murmomen in 2h27’01”, superando Lucy Chepoghon Chelele in 2h27’18” ed Hellen Chepkorir in 2h27’59”. Prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano, che migliora il sesto posto dello scorso anno.

Nella dieci chilometri ha primeggiato Martino De Nardi (30 minuti e 4 secondi), seguito da Ayoub Bouras (31 minuti e 2 secondi) e Lorenzo Rieti (31 minuti e 12 secondi).

C’era anche il presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme alla sindaca del capoluogo Funaro alla partenza.

Oltre undicimila atleti al via, quasi la metà stranieri provenienti da una novantina di nazioni diverse e dunque con ricadute importanti anche per il turismo, per una manifestazione che celebra quest’anno la quarantesima edizione e che si è arricchita di una dieci chilometri più snella con un oltre un migliaio di atleti, accanto alla classica competizione sul tracciato di quarantadue chilometri e 195 metri, oltre a riproporre la staffetta solidale tre per sette chilometri. Migliaia i volontari lungo il percorso. Numeroso il pubblico.

“Questa è diventata la seconda maratona italiana dopo Roma e poterla vivere è una cosa eccezionale – commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani – È tra le migliori maratone europee e si svolge nel centro di Firenze, tra i tesori che hanno consacrato questa città capoluogo Unesco dell’umanaità. Un esempio di matrimonio tra sport e cultura”.