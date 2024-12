La Savino del Bene con Chieri piazza il settimo sigillo

Getting your Trinity Audio player ready...

Savino Del Bene Scandicci vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-12) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2) n.e. Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 16, Carol 11, Baijens n.e., Antropova 27, Mingardi 12, Gennari n.e.. All.: Gaspari M. REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Spirito (L1), Skinner 15, Lyashko (L2) n.e., Alberti 4, Van Aalen 1, Anthouli 2, Buijs 3, Gicquel 12, Rolando, Carletti, Zakchaiou 2, Gray 4, Omoruyi 10, Guiducci. All. Bregoli G. ARBITRI: Cavalieri – Cesare

FIRENZE – Ancora un successo per la Savino Del Bene Scandicci: è il settimo successo di fila fra campionato e Champions.

Una partita con diversi alti e bassi per le ragazze di coach Gaspari che partono fortissimo nel primo parziale, condotto dalla prima all’ultima palla, senza di fatto lasciar spazio all’avversario. Inversione di tendenza invece nella seconda frazione, in cui Herbots e compagne hanno subito maggiormente il gioco della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, non riuscendo ad esprimere al meglio il proprio gioco. Gli ultimi due set sono stati invece di nuovo ad appannaggio delle padrone di casa, capaci di ricompattarsi e portarsi a casa l’intera posta in palio grazie a una bella reazione corale.

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha realizzato un maggior numero di punti diretti al servizio (8-5) e ha dominato la battaglia a muro (18-4). Per quanto riguarda poi le percentuali d’attacco, le toscane hanno registrato numeri migliori (47% – 40%) mentre la percentuale di ricezione delle collinari è stata superiore (40% – 45%).

Top scorer del match è stata nuovamente Ekaterina Antropova con 27 realizzazioni, seguita da una straordinaria Nwakalor che chiude con 16 punti finali e il meritato premio di MVP. In doppia cifra per la Savino Del Bene Volley anche Mingardi (12) e Carol (11). Nelle fila della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 buona prova offensiva per Skinner (15), Gicquel (12) e Omoruyi (10).

Il bel successo di questa sera permette dunque alle toscane di consolidarsi nelle zone nobili della classifica, in attesa del prossimo turno infrasettimanale in terra piemontese. La Savino Del Bene Volley sarà infatti impegnata mercoledì 4 dicembre alle 20.30 a Villafranca Piemonte contro la Wash4Green Pinerolo per l’undicesimo turno di serie A1.

“Oggi, nuovamente tra le mura amiche, le ragazze sono partite benissimo – dice Marco Gaspari – Ci ha sostenuto un bellissimo palazzetto, che ci ha dato una mano a entrare in campo con un bel mood, perché questa è una squadra che sta crescendo. Abbiamo fatto fatica in tante cose, però oggi secondo me la squadra ha dimostrato tanta disciplina. Ci dobbiamo godere questa vittoria perché è tutt’altro che banale e scontata. Domani poi torneremo in palestra perché ci aspetta la partita con Pinerolo, che sarà ancora più importante.”