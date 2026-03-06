La Savino Del Bene vince anche gara 2 dei quarti e conquista la semifinale playoff

Volley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (20-25, 17-25, 20-25)

VOLLEY BERGAMO: Carraro 1, Bolzonetti 7, Kipp 12, Ferrario (L2) n.e., Mosser 7, Strubbe 2, Micheletti n.e., Armini (L1), Weske, Manfredini 8, Mlejnkova, Meli 3, Cese Montalvo 4, Angelini n.e.. All.: Cervellin.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Bernardeschi n.e., Traballi (L2) n.e., Bechis 2, Skinner 8, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 4, Ribechi, Bosetti 4, Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 11, Antropova 17, Weitzel 9. All.: Gaspari.

ARBITRI: Santoro – Nava

BERGAMO – La Savino Del Bene Volley ha espugnato il campo del Volley Bergamo 1991 con un netto 0-3 (20-25, 17-25, 20-25) in gara-2 dei quarti di finale dei play off di serie A1, conquistando la seconda vittoria nella serie e il pass per la semifinale scudetto.

Nel primo set la gara è rimasta equilibrata fino al 16-16, poi Scandicci ha trovato l’allungo decisivo con Weitzel (16-19) e ha chiuso 20-25 grazie ai colpi di Antropova e Skinner. Nel secondo parziale la squadra di coach Gaspari ha preso subito il controllo, portandosi avanti 4-8 e poi 5-11 con il muro di Nwakalor, gestendo il vantaggio fino al 17-25 finale. Nel terzo set Bergamo è partita meglio (3-1), ma la Savino Del Bene ha ribaltato il punteggio sul 9-12 con Weitzel e Antropova e ha poi allungato nel finale fino al 20-25 che ha chiuso la partita.

Proprio sull’ultimo punto Linda Nwakalor ha però riportato un problema alla spalla destra, unica nota stonata della serata. La gara ha visto la Savino Del Bene Volley ancora orfana di Maja Ognjenović, ma ha anche segnato il rientro di Avery Skinner, tornata in campo per un set e mezzo, dopo l’assenza che l’aveva tenuta ferma dalla decima giornata di ritorno.

A livello individuale ha brillato la mvp Ekaterina Antropova, top scorer con 17 punti, ben supportata da Nwakalor (11) e Weitzel (9). Per Scandicci da sottolineare anche i 6 muri vincenti, i 4 ace e una migliore efficienza offensiva (44% contro il 36% di Bergamo).

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo l’11 marzo alle 19 per la gara d’andata dei quarti di finale della Cev Champions League contro le turche del Fenerbahçe Opet.

Così coach Marco Gaspari post-partita: “Siamo molto contenti perché, nella situazione attuale — dopo gara 1 e anche dopo la problematica dell’ultimo momento che avevamo accusato (’infortunio di Ognjenovic, ndr) — la squadra si è ricompattata. Venire qui a Treviglio e fare una partita del genere non è mai facile, perché loro sono una squadra che batte davvero a tutto fuoco, commettendo qualche errore di troppo, ma riuscendo comunque a mettere molto in difficoltà gli avversari. In più oggi c’era una gestione della gara che era fondamentale fare: il rientro di Avery Skinner, che però aveva chiaramente un’autonomia limitata. Raggiungere l’obiettivo gestendo anche queste situazioni durante la partita per noi era molto importante, anche perché in questo momento dobbiamo riuscire ad allenarci anche nelle gare. Fortunatamente la squadra ha risposto bene in tutti i reparti. È chiaro che la brillantezza non è quella dei tempi migliori, ma oggi ho visto una squadra molto compatta e molto attenta, soprattutto dopo l’inizio del primo set, quando un po’ di nervosismo poteva anche starci. Raggiungere la semifinale non è mai banale: lo abbiamo fatto e adesso abbiamo, per la prima volta dopo penso quattro mesi, due giorni di riposo, perché la squadra lo merita tantissimo. Dobbiamo recuperare energie, soprattutto mentali e poi rientrare in campo perché abbiamo una bellissima sfida di Champions contro il Fenerbahçe e poi una semifinale scudetto da giocare”.