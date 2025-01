Niente impresa con Posillipo per la Rari Nantes Florentia

Getting your Trinity Audio player ready...

Rn Florentia – Cn Posillipo 7-14 (1-4 2-3 0-2 4-5)

RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, N. Hofmeijer, C. Di Fulvio, T. De Mey 1, M. Calamai, T. Turchini, G. Cardoni, S. Sordini 3, N. Benvenuti, G. Bini 3, C. Mancini, G. Gioia, U. Trpovski. All. Minetti.

CN POSILLIPO: L. Izzo, A. Somma 1, M. Rocchino 1, Brguljan 3, G. Mattiello 3, E. Aiello, Radulovic 3, N. Cuccovillo 1, L. Briganti, Z. Bertoli, M. Milicic 1, P. Saccoia 1, R. Spinelli, G. Valle. All. Porzio

ARBITRI: Schiavo e Brasiliano

NOTE: Usciti per limite di falli Briganti (P) nel terzo tempo, Radulovic (P) e Chemeri (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 5/14 + 2 rigori e CN Posillipo 5/10 + 3 rigori (uno fallito). Brguljan (P) fallisce un rigore (traversa) a 3’47” del secondo tempo. Izzo (P) subentra a Spinelli nel corso del terzo tempo. Espulso per proteste il tecnico Minetti (F) nel quarto tempo. Spettatori: 350 circa.

FIRENZE – Niente impresa per la Rari Nantes con Posillipo nella piscina amica.

Nel primo turno di ritorno della regular season maschile la Florentia di Minetti alza bandiera bianca contro il Posillipo di mister Porzio alla fine di una partita combattuta ma dal risultato amaro per i padroni di casa, che hanno ceduto il passo ai partenopei con un meritato, ma troppo severo 7-14.

Una sconfitta bugiarda nel risultato ma non nel gioco complessivo per i biancorossi, entrati in partita solo allo scadere del primo quarto con Sordini bravo prima ad accorciare e poi a dimezzare il divario ad inizio secondo tempo, insieme al compagno di reparto di Bini.

Ad inizio terzo tempo la Florentia prova la rincorsa ma fatica a reggere il ritmo imposto dal Posillipo che minuto dopo minuto dimostra maggiore compattezza e lucidità nelle fasi cruciali del match, soprattutto grazie a una difesa solida e a un attacco ben organizzato che capitalizza al massimo tutte le occasioni create individuali e di squadra. A fine gara il tecnico Minetti, espulso a meta terzo tempo per proteste, fa i complimenti agli avversari e punta l’obiettivo sul prossimo match in casa della Roma Vis Nova, quinta in classifica e sconfitta all’andata dai gigliati con il risultato di 10 a 9.