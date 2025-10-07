Per la Savino Del Bene i primi tre punti della stagione: battuto il Monviso in 4 set

Getting your Trinity Audio player ready...

Wash4green Monviso Volley – Savino Del Bene Volley:1-3 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26)MONVISO VOLLEY:

Bridi 2, Dodson 13, Malual 20, Siftar, D’Odorico 10, Sylves n.e., Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin n.e., Scialanca (L2) n.e., Rapello n.e., Akrari 6, Davyskiba 15. All.: Marchiaro.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin, Ribechi, Bosetti 4, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor, Antropova 30, Weitzel 10. All.: Gaspari.

ARBITRI: Santoro – Giardini

PINEROLO – Primo turno di campionato e prima vittoria per la Savino Del Bene Volley, che nel monday match d’esordio supera la Wash4green Monviso Volley con il punteggio di 3-1 (19-25, 26-24, 15-25, 24-26). Una gara combattuta e ricca di intensità, nella quale la squadra di coach Gaspari ha saputo reagire dopo un secondo set difficile, imponendo il proprio ritmo con il servizio e la fase muro-difesa.

Nel primo parziale la Savino Del Bene Volley parte forte e chiude con autorità 25-19; nel secondo set Monviso cresce e, grazie alla spinta di Davyskiba e Malual, pareggia i conti 26-24. Da lì in avanti, le toscane prendono in mano il match: dominano il terzo set 25-15 e si impongono anche nel quarto con lucidità nei momenti decisivi, 26-24.

Protagonista assoluta Ekaterina Antropova, Mvp del match con 30 punti personali, di cui 6 prodotti al servizio. L’opposta azzurra è stata la vera trascinatrice in attacco e al servizio, ma buona anche la prova di Skinner, autrice di 16 punti, e di Weitzel, che chiude con 10 punti e 4 muri vincenti. Solida la regia di Ognjenovic e importante il contributo di Graziani (5 muri vincenti).

La gara, durata 1 ora e 56 minuti (con parziali durati 24’, 29’, 24’ e 26’), ha visto la Savino Del Bene Volley registrare una percentuale d’attacco del 44% contro il 40% delle avversarie. In ricezione le toscane hanno mantenuto una positività del 56% (26% perfetta), mentre Monviso ha chiuso con 62% di positività (30% perfetta). Netta la differenza a muro, con 16 muri vincenti per la Savino Del Bene Volley contro i 6 di Monviso, mentre la battaglia dai nove metri si è chiusa in equilibrio con 6 ace per parte.

Un sincero augurio di pronta guarigione dalla Savino Del Bene a a Ilaria Battistoni, costretta a lasciare il campo nel secondo set per un infortunio.

Dopo il successo all’esordio, la Savino Del Bene Volley si prepara ora alla prima gara casalinga del campionato, in programma sabato 11 ottobre contro la Bartoccini–MC Restauri Perugia, nella nuova casa del PalaBigMat (già Palazzo Wanny).

Coach Gaspari post-partita: “La partita che ci aspettavamo, una partita da esordio, dove sapevamo di giocare in un campo complicato e contro una squadra ben organizzata. La partita è iniziata fin troppo bene, e quelle sono le situazioni che non ti danno quel ritmo gara che poi ti serve per diventare cinico. Sono state due gare: due set giocati in maniera non perfetta, perché non siamo stati perfetti, ma sciolti, disinvolti, con un’ottima battuta e un buon ordine muro-difesa, come doveva esserci. Il secondo set invece è stata la chiave della sofferenza di tutta la gara, perché loro hanno battuto molto bene: tra Davyskiba, D’Odorico, Malual e soprattutto Dodson, che oggi ha servito davvero bene, non è semplice mettere sempre la nostra palleggiatrice in condizione. Nonostante avessimo recuperato il gap, ce lo siamo perso su delle imprecisioni che, in questa fase di campionato, sono la chiave tra vincere o perdere un set. Quindi molto bene il risultato. Le ragazze sanno che sarà tutta così la stagione. Noi dobbiamo sicuramente migliorare tanti aspetti. Dobbiamo crescere in battuta e soprattutto avere un po’ più di cattiveria agonistica, non solo in un set o a sprazzi, ma per tutta la gara, perché contro di noi, giocano tutti alla morte. Brava Monviso, ma bravi anche noi, perché il quarto set è stato un set di pazienza: sotto di uno, sopra di uno, ma abbiamo avuto la lucidità di saper gestire quasi tutti i colpi con attenzione nel finale della gara.”