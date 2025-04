Savino Del Bene, a Milano ultima chiamata per la semifinale playoff

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Ultima chiamata in semifinale playoff per la Savino del Bene. Cui serve l’impresa per invertire le sorti della seria contro Milano.

La Savino Del Bene Volley si trova con le spalle al muro dopo essere uscita sconfitta anche da un’ infinita Gara-2 in cui Herbots e compagne hanno coraggiosamente rimontato due set di svantaggio e si sono arrese solo 13-15 al tie-break.

Se da una parte l’inerzia è tutta a favore della Numia Vero Volley Milano, ora avanti 2-0 nella serie e con la concreta occasione di accedere direttamente alla finale scudetto già domenica all’Allianz Cloud, dall’altra la squadra di coach Gaspari ha dimostrato ancora una volta di poter tener testa ad Orro e compagne.

playoff scudetto, le toscane dovranno quindi aggiudicarsi obbligatoriamente il terzo atto della Semifinale , previsto per domenica 6 aprile alle 18 all’Allianz Cloud di Milano. Per non concludere il proprio percorso nei, le toscane dovranno quindi aggiudicarsi obbligatoriamente il, previsto peralle 18all’

Oltre a coach Marco Gaspari, allenatore della squadra meneghina dal 2020 al 2024, sono ben tre le atlete che hanno vestito i colori della squadra del consorzio. Si tratta di:

Brenda Castillo, libero dominicano classe ’92, ha giocato a Milano nella scorsa stagione;

Kara Bajema, schiacciatrice statunitense classe ’98, aggregata alla Numia Vero Volley Milano nel campionato 2023-2024; Beatrice Parrocchiale, libero classe ’95, dal 2019 al 2023 alla corte della squadra milanese con cui ha vinto una Cev Cup. Sono invece due le giocatrici del roster della Numia Vero Volley Milano che hanno militato nel club toscano. Si tratta di:

Elena Pietrini, schiacciatrice classe ’00, alla Savino Del Bene Volley dal 2019 al 2023, con cui si è aggiudicata una Challenge Cup e una Cev Cup; Ludovica Guidi, centrale classe ’92, tesserata dalla squadra toscana nell’annata 2022-2023 e vincitrice di una Cev Cup.

Quello di domenica sarà il trentaquattresimo confronto tra le due formazioni considerando la serie A1, la Coppa Italia e i playoff scudetto, con le squadra meneghina in vantaggio nel computo delle vittorie (18 i successi milanesi contro i 15 delle toscane).

“Mi aspetto un’altra partita diversa. I playoff sono questi. Come avevo detto prima di iniziare la serie, dobbiamo essere bravi a resettare velocemente quanto fatto, prendere quello di buono fatto, cercare di riproporlo e correggere e limitare determinate situazioni che non hanno funzionato nelle precedenti gare. Io sono convinto che i tre aspetti su cui dobbiamo martellare per giocarcela con Milano sono sempre gli stessi: la battuta, che abbiamo fatto molto bene in gara 2; l’attacco, dove contro la loro fisicità dobbiamo essere non solo forti ma anche tecnici, saper sfruttare il muro, saperci giocare contro, saper trovare delle soluzioni alternative di gioco; e la difesa, perché vista la loro fisicità a volte è difficile murare, ma tutto quello che viene toccato in maniera positiva deve essere difeso e ricostruito al meglio, perché la gara si svolge su quello. La partita di Firenze, a mio avviso, è stata indirizzata bene su questi tre aspetti. Ci è mancato nel primo, nel secondo e nel quinto set un appiglio decisivo su poche azioni, però contro Milano dobbiamo cercare di limitare al minimo possibile le sbavature, soprattutto sulle situazioni quelle più scontate, non tanto su quelle difficili. Sono i play off, quindi noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a Gara-3, perché se guardiamo l’obiettivo, diventa una montagna difficile da scalare. Noi dobbiamo fare un salto di livello e andare a Milano con la consapevolezza che abbiamo dimostrato quest’anno che possiamo competere punto su punto. Si inizia dal primo set e cerchiamo di portare a casa la vittoria”.

La Numia Vero Volley Milano è da diversi anni una delle formazioni più accreditate del panorama internazionale e conta nel suo roster alcune tra le migliori giocatrici in circolazione. La squadra di coach Lavarini, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia ad inizio febbraio, ha chiuso la regular season al secondo posto con 60 punti, superando in volata la squadra di coach Gaspari all’ultima giornata.

Per quanto riguarda l’avventura europea delle meneghine, Orro e compagne hanno centrato, così come la Savino Del Bene Volley, l’obiettivo Final Four, sconfiggendo nettamente in due gare l’Eczacibasi Istanbul. Da menzionare anche il podio raggiunto al nondiale per club giocato lo scorso dicembre in Cina, in cui le lombarde hanno avuto la meglio sulle brasiliane del Dentil Praia Clube nella finalina per il terzo posto.

Per il match di domenica, la Numia Vero Volley Milano dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Orro ed Egonu, le due schiacciatrici Sylla e Daalderop con al centro la coppia Danesi–Kurtagic mentre il libero è Gelin.

La partita tra la Numia Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Volley sarà visibile previo abbonamento sulle piattaforme di Dazn e Volleyball World TV.