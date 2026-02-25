Savino Del Bene Volley compie l’impresa: ribaltata al golden set la sfida con Novara per i quarti Champions

Savino Del Bene Volley – Igor Gorgonzola Novara 4-1 (24-26, 25-17, 25-15, 25-21, 15-7)

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner n.e., Castillo (L1), Ruddins 8, Franklin 15, Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic 5, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 14, Antropova 26, Weitzel 14. All.: Gaspari.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 5, Herbots 1, Squarcini 5, De Nardi (L1), Leonardi (L2) n.e., Alsmeier 14, Ishikawa 6, Mims 2, Bonifacio 11, Carraro, Baijens 4, Tolok 20, Melli n.e.. All: Bernardi.

ARBITRI: Konstantin Yovchev (BUL) – Andrea Puecher (ITA)

FIRENZE – Un altro piccolo miracolo sportivo. A firmarlo la Savino Del Bene Volley.

“A chi s’ama si crede”: un proverbio toscano fotografa alla perfezione la serata del Pala BigMat, perché in tanti credevano impossibile la rimonta e invece la Savino Del Bene Volley ha ribaltato il 3-1 subito all’andata contro Igor Gorgonzola Novara e si è imposta 3-1 nei tempi regolamentari, per poi conquistare il primo golden set della sua storia (15-7), centrando l’accesso ai quarti di finale della Cev Champions League.

È stata la 42esima partita stagionale e la 35ª vittoria complessiva per la formazione di coach Gaspari, che ha raggiunto i quarti della massima competizione continentale per la sesta volta in sei partecipazioni, confermando una tradizione europea di assoluto livello.

Nel primo set la Savino Del Bene Volley ha lottato punto a punto ed è arrivata in vantaggio sul 21-18, ma nel finale ha ceduto 24-26. Nel secondo parziale la squadra di Gaspari ha reagito con autorità (5-1), ha allungato fino al 20-13 e ha chiuso 25-17. Nel terzo set ha preso definitivamente il controllo della gara, imponendosi 25-15 dopo aver ampliato progressivamente il vantaggio. Nel quarto, dopo il tentativo di fuga di Novara (18-15), Scandicci ha ribaltato l’inerzia e ha chiuso 25-21, portando la sfida al Golden Set. Nel set decisivo ha dominato fin dall’inizio, vincendo 15-7 e completando la rimonta.

Determinante la superiorità a muro (17-7) e un attacco più efficace (48% contro 38%) per le ragazze di Gaspari, che hanno chiuso con 7 ace e un buon dato in ricezione (51% di positiva).

A livello individuale Antropova ha guidato la squadra con 26 punti, ben supportata da Franklin (15), Nwakalor (14 con 9 muri vincenti) e Weitzel (14). Mvp del match è stata Ognjenovic, premiata per la regia lucida e la distribuzione nei momenti chiave.

Nei quarti di finale di Champions League la Savino Del Bene Volley affronterà le turche del Fenerbahçe Opet, qualificate direttamente dopo il primo posto nella Pool B. Prima di tornare a pensare all’Europa però, la Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 1 marzo per gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto, con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino anche in campionato.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Partiamo da un aspetto che avrei detto esattamente così, anche se fossimo usciti: abbiamo giocato contro un avversario fortissimo, con una qualità di gioco incredibile e, lo avete visto tutti, con dei cambi che possono risolvere la partita, con tanta qualità e fisicità. Tolok ha fatto una gara-1 in maniera straordinaria, e così anche Ishikawa, Alsmeier, la stessa Herbots quando è entrata, oltre alle centrali che hanno giocato un’ottima pallavolo in gara-1 e noi abbiamo fatto una partita incredibile in gara-2. Sapevamo che in casa la nostra battuta sarebbe stata sicuramente più efficace, così come a Novara la loro battuta è davvero fastidiosa. Un applauso a loro perché hanno giocato una serie difficile: sapevamo che avremmo incontrato l’avversario più difficile dei play off di Champions League. Il risultato d’andata era il peggiore possibile, perché era esattamente uguale a un 3-0. Noi da quella partita, quando è caduta l’ultima palla, abbiamo detto: “Dobbiamo lavorare per recuperare le energie”, perché al di là di tutto abbiamo avuto altre tre problematiche fisiche di alcune giocatrici abbastanza importanti per noi e, nonostante tutto, la squadra ha lavorato benissimo in questi due giorni. Abbiamo ottenuto una grande vittoria, perché io dico sempre di non dare mai per scontati i risultati, non è detto che capitino ogni volta. Merito di tutta la squadra e di tutte le ragazze, davvero“.

“Noi l’anno scorso ambivamo ad andare più avanti possibile in Champions, adesso incontriamo una squadra (ndr, il Fenerbache) che ha costruito un dream team, ma siamo allenati bene, quindi prima dobbiamo pensare ai playoff scudetto: grande concentrazione, sperando di recuperare Skinner, che finalmente ha iniziato a toccare la palla dopo tanto tempo – conclude Gaspari – Stasera è giusto godersi un risultato così, le ragazze se lo meritano. Da dopodomani invece la squadra deve essere totalmente orientata alle prime due partite dei play off, perché abbiamo anche l’ambizione di andare più avanti possibile in campionato. È fondamentale che la testa sia rivolta a Bergamo.”