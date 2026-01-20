Savino Del Bene Volley, superato in scioltezza anche l’ostacolo Bergamo

Volley Bergamo – Savino Del Bene Volley 0-3 (18-25, 23-25, 13-25)

VOLLEY BERGAMO: Carraro, Eze 2, Bolzonetti, Kipp 8, Ferrario n.e., Mosser 2, Strubbe (L2) n.e., Micheletti n.e., Armini (L1), Weske 2, Manfredini 9, Mlejnkova 2, Meli 6, Cese Montalvo 9. All.: Cervellin.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi (L2) n.e., Bechis, Skinner 7, Castillo (L1), Ruddins 2, Franklin 7, Ribechi, Bosetti 6, Ognjenovic 1, Mancini n.e., Graziani 8, Nwakalor 5, Antropova 14, Weitzel 9. All.: Gaspari.

ARBITRI: Serafin – Clemente

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley conquista la vittoria al PalaFacchetti di Treviglio, superando il Volley Bergamo con un secco 3-0 e confermandosi tra le grandi protagoniste della serie A1.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Scandicci prende il largo sfruttando l’efficacia offensiva e il muro, allungando progressivamente fino a chiudere 18-25. Il secondo parziale è il più combattuto: Bergamo prova a cambiare l’inerzia del match e porta il set sul punto a punto, ma nel finale la maggiore lucidità della Savino Del Bene Volley fa la differenza, con la frazione che si chiude 23-25. Nel terzo set infine, Scandicci impone subito il proprio ritmo, scappa via nelle fasi centrali e domina fino al definitivo 13-25.

Dal punto di vista statistico, spicca la superiorità collettiva delle ragazze di Gaspari, soprattutto in attacco (47% contro il 32% di Bergamo) e in ricezione, con una positività del 59% contro il 40% delle padrone di casa. Decisivo anche il servizio, con 7 ace complessivi.

A livello individuale, Antropova è l’unica a chiudere la sfida in doppia cifra, risultando come la miglior realizzatrice con 14 punti, ben supportata dalla regia di una Maja Ognjenovic, premiata Mvp del match.

Per la squadra di coach Marco Gaspari, quella di Treviglio è la 19esima vittoria su 21 gare di campionato, la 12esima ottenuta per 3-0, un successo che permette alle toscane di salire a quota 54 punti, mantenendo saldamente il secondo posto in classifica.

Archiviato il campionato, la Savino Del Bene Volley guarda ora al prossimo grande appuntamento: sabato 24 gennaio alle 18, alla Inalpi Arena di Torino, Scandicci tornerà in campo per affrontare la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella semifinale di Coppa Italia di serie A1.

Coach Marco Gaspari post-partita: “Arrivavamo a questa gara con grande attenzione, perché Bergamo in casa, nonostante le poche vittorie, nell’ultimo periodo ha portato Vallefoglia, nel suo momento migliore, così come Novara e Chieri, al tie break; proprio contro Chieri, sul 2-1, ha avuto anche la palla per chiudere il match. È una squadra che batte molto bene, ma oggi, a mio avviso, abbiamo disputato una prova di ricezione incredibile e una prestazione di contrattacco esattamente come era stata richiesta, quindi le ragazze sono state brave. Qualche sbavatura di troppo c’è stata, soprattutto nel finale, quando il divario era abbastanza netto. Non era scontato conquistare tre punti qui, ci togliamo un’altra partita rognosa dal calendario. Ora si chiude il capitolo campionato e si pensa alla Coppa Italia e a una sfida davvero difficile contro una squadra che sta disputando un campionato strepitoso come Chieri. Dobbiamo preparare bene la partita e andare là cariche e motivate, perché vogliamo raggiungere la seconda finale della stagione”.